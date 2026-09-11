Se acerca la vuelta de Puigdemont a España: el juez Llarena no esperará a que el Constitucional resuelva su recurso de amparo

Este día de la Diada en Cataluña puede ser el último que pase Carles Puigdemont en Waterloo. Tras nueve años en el exilio se acerca la posibilidad de que pueda regresar a España sin riesgo de ser detenido. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no esperará a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán para decidir sobre la aplicación de la ley de amnistía.

Según fuentes jurídicas, el momento clave llegará con la primera sentencia del Constitucional sobre los recursos de amparo presentados por los condenados y procesados del 'procés'. Es la correspondiente al exsecretario general de Junts, Jordi Turull, cuya deliberación está prevista para el próximo 22 de septiembre.

Si el Constitucional estima el recurso de Turull y fija una doctrina que pueda extenderse al caso de Puigdemont, Llarena aplicará esa interpretación al expresidente de la Generalitat sin necesidad de esperar a que el tribunal de garantías examine individualmente su recurso.

Las fuentes consideran probable que el Constitucional estime el recurso de Turull después de que el propio tribunal determinase en octubre del año pasado que el delito de malversación puede quedar incluido dentro de la ley de amnistía.

La mayoría progresista del Pleno del Constitucional ha ido rechazando los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la ley de amnistía y el tribunal ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de amnistiar la malversación.

Llarena no esperará al recurso individual de Puigdemont

La decisión de Llarena resulta especialmente relevante porque puede acelerar los tiempos para el regreso de Puigdemont. Si la sentencia sobre Turull establece una doctrina aplicable a su situación, el instructor del 'procés' no aguardará a que llegue una resolución específica sobre el recurso de amparo del expresidente.

El Supremo había dejado fuera de la amnistía la malversación atribuida a Puigdemont y otros dirigentes del 'procés'. Esa interpretación llevó el asunto hasta el Constitucional y mantiene todavía consecuencias judiciales para el expresidente catalán.