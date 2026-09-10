Monólogo de Latorre: "Estaban avisados, sí. Como lo estaba Marruecos"

Les voy a explicar el significado de la expresión "Sus rilas". Recuerden: "Sus rilas". Antes, un poco de contexto.

El primer interesado en que se desclasificaran todos los informes sobre la invasión de Ceuta era el CNI. La segunda Margarita Robles. Y sus razones tenían, como hemos visto. Ayer les decía: "no se anticipen que puede ser que la revelación de los documentos deje en evidencia al Gobierno. No se apresuren a denunciar un enjuague".

Hoy es muy común preguntarse por qué el Gobierno ha desclasificado unos documentos confidenciales que revientan su argumentario. La razón es simple. Si esos documentos permanecían aún secreto es por la lealtad con la que trabajan los cuerpos del Estado, pero hoy por hoy no puedes mantener en el secreto una verdad contra la que estás conspirando.

Así que el Gobierno, consciente de que hay constancia de unos avisos explícitos que le hubieran permitido actuar de forma eficaz para proteger la frontera de Ceuta de un asalto masivo y consciente, de que hay documentos que prueban de que Marruecos estaba advertido de que estaba en marcha, ha decidido que mejor que ocultar todo esto que es inocultable es probar otra estrategia: la del gas lighting. La luz de gas.

Esto no es una pipa, que diría Magritte. O aquello de Groucho Marx: A quién va creer, a mi o sus propios ojos. Esto que está leyendo no es lo que cree estar leyendo.

Lo que usted hoy puede leer en documentos desclasificados de la Inteligencia española y de las fuerzas de seguridad del Estado es que, sí, los cuerpos del Estado cumplieron con su cometido y advirtieron del peligro de un asalto masivo a la frontera de Ceuta.

Avisaron. Avisó al CENIF, es decir, a la Policía de Frontera. Avisó a la UCE-3, es decir, el Servicio de Información de Guardia Civil. Avisó. Todo ello se concluye de los documentos desclasificados ayer. Avisó a la delegación del Gobierno de Ceuta, que ahora tiene que explicar por qué sacó un comunicado desmintiendo las verdades de la ministra de Defensa. Avisó hasta al Estado marroquí. Y esto ya es competencia de la juez encargada de investigar la posible implicacion de Marruecos en una operación cruel y trágica para desestabilizar a un país, España, cuyo Gobierno no ha sabido defender a la nación de un ataque a su integridad territorial y cuyo presidente una vez consumados los hechos decidió que la mejor respuesta era irse de vacaciones a Lanzarote.

Margarita Robles dijo la verdad y Marlaska, Albares y Bolaños mintieron. Y también lo hizo Pedro Sánchez, que aún ayer en TVE insistía en señalar al CNI y desacreditar a los servicios de inteligencia.

La Moncloa señala al CNI

Pero esto no es lo más insólito, lo de verdad estupefaciente llegó en forma tuit comunicado a la noche, cuando el Gobierno empezó a asumir que la verdad de los hechos había quedado al descubierto. Entonces, en un acto sin precedentes, la Moncloa ofreció unas supuestas explicaciones autoinculpatorias del CNI.

El texto lo envía Moncloa, no el CNI ni el Ministerio de Defensa. Luego Pedro Sánchez en otro tuit señala directamente una supuesta negligencia del CNI.

Este Gobierno en su huida de la responsabilidad se dedica a desacreditar a todos los cuerpos del Estado: policía, Guardia Civil, CNI y hasta la monarquía. Incluso hablando en su nombre. Conviene aclarar que el CNI es un cuerpo del Estado, no del Gobierno.

Bien, los hechos. Sí hubo avisos y de la suficiente contundencia. El CNI avisó a Marruecos, Delegación del Gobierno español y a la Guardia Civil de convocatorias masivas "para asalto por valla y mar" en Ceuta. Tenía vigilados una serie de grupos en las redes sociales que estaban llamando a colapsar la frontera y que aludían a la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente. Esos grupos tenían un alcance potencial de 180mil personas.

Ahora recuerden que en la DANA sirvió con un correo que iba encabezado con "Por su interés" para que el gobierno valenciano se diera por enterado de la que se estaba preparando en el barranco del Poyo, aquí sin embargo todos estos avisos de distintos cuerpos del Estado no sirvieron para alertar al Gobierno. No fueron lo suficientemente explícitos para informar de la magnitud de lo que se preparaba.

Pero si hubo hasta una llamada. Entre la documentación desclasificada existe una comunicación de un miembro de los servicios secretos en Ceuta con el jefe de gabinete de la Delegación de Ceuta, a quien se le expuso que daban credibilidad al llamamiento en las redes sociales.

El agente le dijo: "En redes sociales hay un llamamiento para asalto a la valla y mar mañana a las 20h. Aprovechando la fiesta del trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas idea del alcance de la difusión".

Pero ya se ve que no se hicieron a la idea. Hace unas hora compareció Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta en rueda de prensa. Hemos rescatado algunos momento memorables de la comparecencia del delegado del Gobierno en Ceuta, que a esta hora, aún no ha dimitido. Miguel Ángel Pérez Triano.

Bien. ¿Saben lo que respondió la delegación del gobierno ante el aviso explícito del CNI? "Sus rilas". El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, no ha arrojado luz sobre el significado detrás de esta expresión a pesar de haber sido preguntado por el mensaje.

Nosotros hemos acudido a la sabiduría popular de los ceutíes y hemos consultado algunas fuentes que nos dicen que es una expresión antigua, que se solía utilizar antaño y que vendría a ser una expresión de rechazo. Nos cuenta que se solía decir ante situaciones que no eran de agrado. Como decir: su madre. Sus rilas.

Estaban avisados, sí. Como le estaba Marruecos.