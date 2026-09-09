El PSOE se revuelve contra la decisión del Supremo sobre la Ley de Nietos: "Es urgente encontrar una solución antes de las elecciones de 2027"

Nuevo revés para el PSOE en los tribunales después de que el Supremo haya decidido suspender cautelarmente las altas en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) derivadas de la conocida como Ley de Nietos. Los socialistas aseguran no compartir la medida y reclaman que la cuestión quede resuelta antes de los procesos electorales previstos para 2027.

Y el malestar lo han reflejado con un llamativo mensaje en redes sociales en el que reclaman que la decisión se revierta antes de la ronda de comicios que espera el próximo año: "Es urgente dar prioridad a esta cuestión y encontrar una solución antes de los procesos electorales de 2027", escriben. Para los socialistas, la medida supone "suspender el derecho de voto de miles de españoles" y afecta a "uno de los derechos más sagrados de cualquier democracia".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente, por cinco votos a uno, la medida cautelar solicitada el pasado 16 de julio por Justicia Europa y Vox. La decisión estará vigente mientras el tribunal estudia el fondo de los recursos.

El origen del conflicto está en la interpretación de la Ley de Memoria Democrática, conocida en este punto como Ley de Nietos, que permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.

El Ministerio de Justicia interpretó que este derecho podía extenderse a descendientes de españoles que perdieron la nacionalidad y no únicamente a aquellos cuyos familiares tuvieron que exiliarse por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual. Las solicitudes llegaron a alcanzar los 2,4 millones, según el último recuento oficial.

Bolaños pide al Supremo que resuelva antes de las elecciones

La decisión cautelar tiene consecuencias directas sobre el CERA. Un voto que en las últimas elecciones autonómicas dio el triunfo al PSOE. Hasta que exista una resolución sobre el fondo, quedan suspendidas las nuevas altas. La suspensión podrá levantarse para aquellos descendientes cuyos consulados acrediten que sus familiares fueron exiliados y perdieron la nacionalidad por los motivos contemplados en la norma.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido al Tribunal Supremo que resuelva la cuestión "lo antes posible" y, en cualquier caso, antes de los procesos electorales de 2027.

El PSOE carga contra PP y Vox

El PSOE ha dirigido sus críticas contra PP y Vox, a los que acusa de intentar sembrar dudas sobre las garantías de los procesos electorales.

"Escondida tras una asociación ultra, está la estrategia compartida por PP y Vox de bombardear todos los flancos de nuestro sistema democrático", sostiene el partido, que acusa a ambas formaciones de "sembrar sospechas sobre los procesos electorales".

Los socialistas defienden que la Ley de Nietos responde a "una demanda histórica de los españoles residentes en el exterior" y constituye "una cuestión de justicia y reparación". "Los españoles no entenderán que a sus descendientes se les pueda conceder la nacionalidad española pero se les niegue su derecho a votar", argumentan.

PP y Vox hablan de "ingeniería electoral"

Desde PP y Vox han celebrado la suspensión cautelar. Ambas formaciones sostienen que el Gobierno ha realizado una interpretación excesivamente amplia de la norma y cuestionan que puedan incorporarse al censo descendientes sin acreditar las circunstancias de exilio previstas.

La dirigente popular Alma Ezcurra ha asegurado que la resolución "confirma que aquí existe un problema de garantías" y ha acusado a Sánchez y Bolaños de intentar "camuflar su intento de ingeniería electoral". Desde Vox, Pepa Millán ha celebrado igualmente la decisión del Supremo: "Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez".