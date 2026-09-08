Un experto en ultraderecha explica el origen y éxito de Alternativa por Alemania: "El rescate a los países del sur de Europa fue el puntapié inicial"

Marta García Aller ha conversado con Franco Delle Donne, doctor en Comunicación por la Universidad Libre de Berlín y autor del libro 'Epidemia Ultra', para analizar la victoria de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de la región de Sajonia-Anhalt.

Delle Donne ha explicado qué puede estar detrás de que millones de alemanes hayan conectado con las ideas de AfD. Entre los factores, ha señalado el descontento con el Gobierno federal de Friedrich Merz, en coalición con el SPD.

También ha hecho referencia a una particularidad de Alemania y, especialmente, de los territorios de la antigua República Democrática de Alemania, dentro de los que se encuentra la región de Sajonia-Anhalt: la "necesidad de reivindicación del este". Existe una percepción de desigualdad entre los ciudadanos del este y los del oeste y, según ha explicado, ha afirmado que en las consultas realizadas precisamente en estos comicios "3 de cada 4 se sentían ciudadanos de segunda clase respecto a los del oeste". A su juicio, se ha construido una identidad alrededor de esta percepción y, detrás del apoyo a AfD, también existe ese reclamo de reivindicación.

El origen y la radicalización de AfD

Sobre el origen de Alternativa para Alemania, Delle Donne ha señalado que "el puntapié inicial" fue su oposición al rescate de los países del sur de Europa después de la crisis de 2008. En sus primeros años obtuvo alrededor del 4% de los votos, pero a partir de 2014 y 2015 comenzó un proceso de radicalización mayot, especialmente con la llegada de los refugiados procedentes de Siria, cuando el partido incorporó con mayor fuerza el discurso antimigración.

El siguiente paso, según el autor de 'Epidemia Ultra', se produce cuando aparece de nuevo esta "epidemia ultra" en otros países de Europa, donde incluso llegan al poder.

El descontento y las redes sociales como arma

Respecto a las habilidades de la formación ultraderechista, Delle Donne ha destacado su capacidad para capitalizar el descontento, algo que AfD ha hecho especialmente en el este de Alemania.

A ello se suma la habilidad para dominar los mensajes simples a través de las redes sociales. El partido ha conseguido además una "atención especial por parte de los medios que conseguían a través de la provocación", una estrategia que combina con su buen hacer en las redes sociales.

Los "anticuerpos" frente a la ultraderecha

Sobre el cordón sanitario frente a estas formaciones que se ha aplicado en países como Francia y la propia Alemania, Delle Donne considera que "ha funcionado en determinadas características y bajo unas condiciones concretas", pero advierte de que, cuando estos partidos alcanzan una cantidad de votos relevante, el aislamiento puede chocar con los principios democráticos.

Delle Donne considera que "los anticuerpos han caducado" en referencia a las diferentes estrategias que se han llevado a cabo para combatir a la ultraderecha. Según explica, se ha desarrollado una narrativa en la que ser señalado como ultra deja de ser necesariamente algo negativo y pasa a convertirse en un "elemento reivindicador y, por otro lado, victimista".

Los anticuerpos han caducado

Además, la proliferación de medios de comunicación y de canales a través de las redes sociales hace más difícil aislar este tipo de propuestas para el experto. Precisamente en este sentido, ha destacado el papel de Elon Musk. A través de X y el de otras redes sociales, considera que se ha contribuido al crecimiento de las posiciones ultra, "sobre todo en términos simbólicos".