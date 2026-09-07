Vivas solicita a Sánchez "una fecha de vuelta a la normalidad" y culpa a Marruecos de la crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta sigue siendo el tema principal en el panorama político. Esta vez ha sido turno del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha vuelto a señalar a Marruecos como principal culpable de la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio. Lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, y donde también ha estado presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tal y como ha declarado en su intervención, es inevitable preguntarse quién está detrás del golpe. "Yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos", ha apuntado.

Además, el presidente ceutí ha vuelto a poner de manifiesto la dura situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de más de 80.000 migrantes. "Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando", ha explicado.

Por ello, el presidente de Ceuta ha instado a "aprender la lección" para que haya un "antes y un después" en las relaciones con el país norteafricano. El encuentro se ha producido un día antes de que el presidente ceutí viaje hasta Bruselas para reunirse con el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, para analizar la crisis en la ciudad.

Vivas exige la vuelta a la normalidad

Además de apuntar al posible responsable de la crisis, Vivas ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno. En sus declaraciones de esta mañana, el presidente de Ceuta ha vuelto a señalar la dejadez del Ejecutivo durante los días 30 y 31 de julio.

Según ha expuesto, el Gobierno era conocedor de lo que podía ocurrir ya que los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España, "indicaron hasta el día en que se iba a producir la avalancha, hasta el día en que se iba a producir la invasión".

Además, ha solicitado que se pongan "los medios necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad cuanto antes", así como ha exigido a Sánchez que "se fije una fecha para esa vuelta a la normalidad, aunque sea orientativa".

La llegada del Rey a Ceuta

Más allá de las soluciones para la ciudad autónoma, Vivas ha celebrado la futura visita del rey Felipe VI a Ceuta a pesar de desconocerse la fecha exacta. "Yo no tengo información en cuanto al día, pero estoy convencido de que el rey visitará Ceuta y estoy convencido además que lo hará pronto", ha apuntado Vivas.

Según ha relatado el presidente ceutí, Felipe VI le aseguró su presencia durante la crisis y se lo volvió a confirmar el día 2 de septiembre cuando lo llamó para pedir que le transmitiera "su cariño, afecto, apoyo y solidaridad a todos los ceutíes".