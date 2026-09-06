"No es una crisis migratoria al uso": Ceuta sigue bajo "una gran presión" mientras España y la UE evitan señalar a Marruecos

La crisis migratoria continúa y la ciudad autónoma de Ceuta sigue soportando, un mes y siete días después, una "presión muy grande y una saturación". Para paliar el problema, además de establecer un mando único, el Gobierno ha asumido la gestión del puerto de la ciudad con el objetivo de destinarla a la atención de los migrantes que llegan a la ciudad.

En este sentido, Eduardo Saldaña, periodista de El Orden Mundial ha analizado la situación en Julia en la onda, donde ha advertido de que lo ocurrido "no es una crisis migratoria al uso", sino que es "una instrumentalización de la migración", al tiempo que ha analizado el porqué España y la Unión Europea (UE) evitan señalar directamente a Marruecos.

Preguntado por si se puede comparar lo sucedido con La Marcha Verde, Saldaña lo ha negado en rotundo. Simplemente ha puesto sobre aviso que cuando se dice que Marruecos no va a instrumentalizar a la población civil, hay que recordar que "no es la primera vez", porque ya se ha visto anteriormente y otros países también lo han hecho.

No hay una estrategia directa

Sobre la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Eduardo ha lamentado que "no se reveló nada que no supiéramos o no hubiéramos oído antes", pero ha indicado que le llamó la atención la "contundencia" hacia otros países, pero no hacia Marruecos: "Se señaló claramente a Rusia e Israel y se mantiene mucho esa equidistancia o esa lejanía con el papel que pudo jugar Marruecos".

Además, aunque se dijo que había habido una reunión con la embajada de Marruecos, en realidad fue con el encargado de negocios de la embajada. Aun así, eso sirvió para demostrar que "se está haciendo algo", pero ahora, el presidente dice que "Marruecos coopera", pero en realidad "lo que estamos viendo es a ministros marroquíes haciendo soflamas nacionalistas con Ceuta y Melilla".

Por eso, se ha preguntado cuál es "la estrategia", mientras que en Europa miran a España "cada vez con más atención". En este sentido, ha querido diferenciar entre "dos niveles" a nivel europeo, porque por un lado está la UE como institución y, por otro, los estados miembros.

Por qué Europa tampoco señala directamente a Marruecos

Aunque a los pocos días de la crisis, 22 Estados miembros hicieron un comunicado para exigir a Bruselas un mayor control de fronteras, que pilló por sorpresa a Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, pero también sirvió para "saldar cuentas con la política migratoria del Gobierno español". Muchos partidos de extrema derecha han aprovechado la crisis migratoria para "avivar" la situación, porque a políticos como Meloni les están saliendo competidores en sus países más a la derecha que ellos mismos.

Por otro lado, está la UE como institución. "Al principio sí que se posicionó, pero están evitando señalar a Marruecos". Esto es porque, si lo ocurrido se enmarca únicamente como una crisis migratoria, las instituciones europeas "lo van a ver como responsabilidad nuestra".

Si bien, Saldaña ha señalado que "Europa no puede mirar para otro lado con equidistancia", ya que es "un fenómeno diferente" y deja claras dos cosas: "El poder que tiene Marruecos dentro de las instituciones europeas y el temor a una mayor crisis migratoria en el flanco sur".