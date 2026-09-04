El juez desestima el recurso de Zapatero para anular por completo la causa del 'caso Plus Ultra'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la investigación que el juez José Luis Calama mantiene abierta contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, Calama rechaza toda la argumentación con la que Zapatero pretendía declarar la nulidad del caso. Desmiente con una cronología procesal que los chats telefónicos que le incriminan fueran examinados sin autorización judicial.

En una resolución dictada este mismo viernes, a la que ha tenido acceso el diario EL PAÍS, los magistrados desestiman el argumento del exlíder socialista de que la causa sobre presunto tráfico de influencias para conseguir el rescate público de Plus Ultra vulnera sus derechos.