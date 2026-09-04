CASO PLUS ULTRA

El juez desestima el recurso de Zapatero para anular por completo la causa del 'caso Plus Ultra'

La Sala de lo Penal desestima la queja del exlíder socialista, que pedía la nulidad de la causa por considerar que no se habían vulnerado sus derechos.

Agencias

Madrid |

Imagen de archivo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Imagen de archivo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. EFE/ J.J.Guillen | EFE/ J.J.Guillen

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la investigación que el juez José Luis Calama mantiene abierta contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, Calama rechaza toda la argumentación con la que Zapatero pretendía declarar la nulidad del caso. Desmiente con una cronología procesal que los chats telefónicos que le incriminan fueran examinados sin autorización judicial.

En una resolución dictada este mismo viernes, a la que ha tenido acceso el diario EL PAÍS, los magistrados desestiman el argumento del exlíder socialista de que la causa sobre presunto tráfico de influencias para conseguir el rescate público de Plus Ultra vulnera sus derechos.

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