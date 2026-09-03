Margarita Robles no aplaude el anuncio de Sánchez de publicar los informes sobre Ceuta y Rufián le avisa: "Tiene un problemón"

Crisis en el Gobierno. La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta ha dejado una imagen que no ha pasado desapercibida y que refleja el malestar de parte de los ministros con la gestión del Ejecutivo en Ceuta.

Mientras el presidente del Gobierno ha defendido su actuación y anunciaba que hará públicos todos los informes recibidos sobre la situación, Margarita Robles, ministra de Defensa, no ha aplaudido a Sánchez, no se ha levantado como el resto de ministros y ha abandonado el Hemiciclo a las primeras de cambio.

Este gesto ha sido señalado expresamente por Gabriel Rufián, diputado de ERC, que lo ha interpretado como "un problemón" significativo en plena crisis política por la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Sánchez anuncia que publicará todos los informes

Uno de los anuncios más destacados de la intervención de Sánchez ha sido su decisión de hacer públicos los informes en poder del Ejecutivo sobre la crisis sufrida en la ciudad autónoma de Ceuta. "He dado orden para que se publiquen todos los informes", aseguró el presidente, insistiendo en que el Gobierno "no tiene nada que ocultar".

Sánchez, a su vez, ha defendido que ningún servicio de inteligencia anticipó que se pudiera producir una entrada de la magnitud registrada en Ceuta. Según ha explicado, una cosa es detectar que los cruces a nado estaban aumentando y otra muy diferente prever que más de 70.000 personas iban a intentar entrar en territorio español.

El anuncio de publicar los informes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llega después de que esta semana haya trascendido un informe elaborado por la Policía Nacional que apunta a que la entrada masiva no fue un fenómeno completamente espontáneo. Este plantea la posible existencia de coordinación y permisividad por parte de la gendarmería marroquí.

Sánchez, sin embargo, ha asegurado ante el Congreso que el Ejecutivo no dispone de pruebas sólidas que permitan concluir que Marruecos organizó o planificó la entrada masiva. "Ninguna institución, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional" ha aportado, según el presidente, evidencias concluyentes en ese sentido.

Rufián: "El Gobierno tiene un problemón"

Gabriel Rufián fue especialmente crítico con la gestión del Ejecutivo durante su intervención. El diputado de ERC ha reclamado al Gobierno que afronte el fenómeno desde la perspectiva del control y el "orden", además de poner el foco en la ministra Robles y sus gestos de indiferencia hacia Sánchez: "Tiene un problemón".

Rufián ha sostenido que la llegada de migrantes no va a desaparecer y ha acusado al Ejecutivo de una "concatenación de cobardías". No ha dudado tampoco en cuestionar la respuesta del Gobierno ante las declaraciones procedentes de Marruecos y las posiciones internacionales sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.

La polémica llega además después de varios días de contradicciones dentro del propio Gobierno, especialmente entre Robles y Marlaska, sobre qué información existía antes de la crisis y qué organismos conocían el riesgo de una llegada masiva. Precisamente por ello, la publicación anunciada por Sánchez de todos los informes puede convertirse ahora en una de las claves para determinar qué sabía el Ejecutivo y cuándo lo sabía.