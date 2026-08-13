Una vecina ceutí suplica ayuda entre lágrimas a Margarita Robles y esta responde: "Ceuta y Melilla son españolísimas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudió a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en plena tensión por la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio y después de que desde Marruecos se volviera a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Durante su comparecencia, Robles quiso lanzar un mensaje contundente: "Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas", señalando que cualquier agresión contra ellas es una agresión contra toda España.

La visita de la ministra de Defensa también dejó este miércoles una de las imágenes más emotivas desde que estalló la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma. Robles se encontró con vecinos que le trasladaron su miedo, frustración y sensación de abandono, con una clara protagonista.

"No nos abandonen"

Entre los vecinos que conversaron con la ministra de Defensa se encontraba Pepi, una vecina ceutí que, visiblemente emocionada, le pidió que no les abandonaran. Entre lágrimas, aseguró que muchos vecinos se sienten desprotegidos tras lo ocurrido en las últimas semanas.

"Nos hemos quedado abandonados, a nuestra suerte. Nos hemos sentido maltratados", le dijo a la ministra. La mujer explicó que vive sola y que el miedo ha cambiado por completo su día a día. "Esta noche apenas he descansado. He cogido un cuchillo porque tengo miedo", confesó durante la conversación.

Pepi relató que ya no siente la tranquilidad con la que vivía antes y cuestionó el mensaje de normalidad lanzado desde algunas instituciones. "¿Qué normalidad es? ¿Que no puedas salir tranquila o ir a la playa?", lamentó.

La respuesta de Robles

Lejos de evitar el encuentro, Robles se acercó a la vecina, la escuchó atentamente e intentó tranquilizarla. La ministra insistió en que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no van a dejar sola a la ciudad autónoma y reiteró el mensaje que había lanzado minutos antes.

"Ceuta y Melilla son españolísimas" y "no les vamos a dejar", aseguró Robles ante los vecinos congregados.

La titular de Defensa defendió además la labor que están realizando los militares desplegados en la ciudad y garantizó que seguirán colaborando para afrontar la situación. También insistió en que lo ocurrido a finales de julio "no puede volver a ocurrir".

Una visita marcada por la tensión

La llegada de Robles a Ceuta estuvo acompañada por momentos de tensión, con vecinos que le reprocharon la gestión del Gobierno y otros que agradecieron que acudiera personalmente a escuchar sus preocupaciones. Algunos incluso pidieron su dimisión, mientras otros destacaron que fue la primera representante del Ejecutivo que se detuvo a hablar cara a cara con los ciudadanos afectados.

En cualquier caso, la conversación con Pepi acabó convirtiéndose en el símbolo de una visita marcada por el miedo y la incertidumbre que viven muchos ceutíes, pero también por el mensaje de apoyo institucional que Robles quiso trasladar: "Ceuta y Melilla son españolísimas" y España no las abandonará.