Del día a la noche en segundos: los vídeos más espectaculares que ha dejado el eclipse total en España

Ha pasado más de un siglo para que España haya vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse solar total que ha oscurecido el país en cuestión de segundos hasta provocar un anochecer completo que ha dejado maravillados a todos los que han presenciado el histórico momento.

Casi dos horas después (a las 19:30, hora peninsular) de que el evento comenzara en el mar de Bering, la sombra de la Luna comenzó a 'morder' al Sol y a proyectarse sobre el norte de Galicia y de Asturias, el primer 'balcón' desde el que miles de personas han comenzado a contemplar el evento, que alcanzó su fase de totalidad unos segundos después de las 20:26 y se prolongó durante menos de dos minutos.

Unas imágenes que fueron fotografiadas y grabadas por las miles de personas que asistieron al evento desde distintos puntos de España y que estallaron en aplausos y vítores en el momento en el que se pudo observar el 'anillo de diamante' que se produjo cuando la luna cubrió por completo el sol.

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