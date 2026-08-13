ECLIPSE 2026

Del día a la noche en segundos: los vídeos más espectaculares que ha dejado el eclipse total en España

El hipnótico fenómeno astronómico ha dejado imágenes y vídeos para el recuerdo desde los distintos puntos de España en los que la oscuridad fue total durante unos segundos.

El impresionante vídeo del eclipse solar visto desde el avión de Iberia: así ha sido el momento en el que la Luna ha cubierto al Sol

Las espectaculares imágenes que ha dejado el eclipse solar total en España: así se ha vivido alrededor de la península

"Una experiencia sensorial desbordante": así hemos narrado en Onda Cero el eclipse solar total en España

Marta Pérez Miguel

Madrid |

Observatorio Astrofísico de Javalambre (Arcos de las Salinas, Teruel)
Vídeo: Reuters | Reuters

Ha pasado más de un siglo para que España haya vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse solar total que ha oscurecido el país en cuestión de segundos hasta provocar un anochecer completo que ha dejado maravillados a todos los que han presenciado el histórico momento.

Casi dos horas después (a las 19:30, hora peninsular) de que el evento comenzara en el mar de Bering, la sombra de la Luna comenzó a 'morder' al Sol y a proyectarse sobre el norte de Galicia y de Asturias, el primer 'balcón' desde el que miles de personas han comenzado a contemplar el evento, que alcanzó su fase de totalidad unos segundos después de las 20:26 y se prolongó durante menos de dos minutos.

Unas imágenes que fueron fotografiadas y grabadas por las miles de personas que asistieron al evento desde distintos puntos de España y que estallaron en aplausos y vítores en el momento en el que se pudo observar el 'anillo de diamante' que se produjo cuando la luna cubrió por completo el sol.

Galicia

Madrid

Cataluña

Baleares

Valencia

Castilla-La Mancha

País Vasco

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid