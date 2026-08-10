Guía definitiva para ver el eclipse total de Sol de agosto en España: horarios, mejores lugares, gafas adecuadas y errores que debes evitar

España se prepara para un acontecimiento único. El eclipse total de Sol llega esta semana y este miércoles 12 de agosto, nuestro país vivirá uno de esos eventos astronómicos que quedan grabados en la retina de muchos. El eclipse cruzará la Península de oeste a este y permitirá que buena parte del norte del país vea durante unos instantes cómo la Luna tapa por completo al Sol. Será, además, el primer eclipse solar total visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

Pero no bastará con salir a la calle y mirar al cielo. El eclipse se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, por lo que elegir bien el lugar será fundamental. También habrá que tener en cuenta la previsión meteorológica, los desplazamientos y, sobre todo, la seguridad de nuestros ojos.

A qué hora será el eclipse total de Sol del 12 de agosto

El eclipse comenzará a verse en España alrededor de las 19:30 horas, aunque la hora exacta dependerá del municipio desde el que se observe. La fase de totalidad llegará aproximadamente una hora después, sobre las 20:30h, y se prolongará durante poco más de un minuto en buena parte de los lugares situados dentro de la franja central.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) recuerda que el eclipse se producirá al final de la tarde y muy cerca de la puesta de Sol. En A Coruña, por ejemplo, comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 y terminará a las 21:22, con una totalidad de 76 segundos. En Burgos, el máximo llegará a las 20:29 y la totalidad alcanzará los 104 segundos. En Madrid, sin embargo, la situación será diferente: el eclipse será parcial, comenzará a las 19:37 y alcanzará su máximo a las 20:32, con el Sol a apenas 7,2 grados sobre el horizonte.

Por eso, una de las claves para planificar la observación es consultar la hora exacta correspondiente al municipio elegido. El propio IGN dispone de una tabla con los horarios de inicio, máximo, final y, cuando corresponda, de la fase de totalidad para cada localidad.

Dónde se verá el eclipse como total en España

La sombra de la Luna atravesará la Península de noroeste a este. La franja de totalidad pasará por buena parte del norte y del interior peninsular y continuará hacia el Mediterráneo y Baleares. Entre las capitales y ciudades que quedarán dentro de la zona de totalidad se encuentran A Coruña, Lugo, Oviedo, Palencia, Burgos, Soria, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València y Castellón, entre otras.

La situación será muy distinta en la mitad sur. Allí el eclipse podrá observarse, pero será parcial y el Sol no llegará a quedar completamente oculto.

La diferencia entre observar un eclipse parcial y encontrarse dentro de la franja de totalidad es especialmente importante en esta ocasión. En la totalidad, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante unos instantes y el cielo se oscurecerá de una forma mucho más evidente.

La clave no es solo la franja: mirar hacia el oeste y comprobar que esté despejado

Aquí aparece uno de los grandes inconvenientes del eclipse de 2026. España se encuentra prácticamente al final del recorrido de la sombra lunar y la totalidad llegará cuando el Sol esté muy cerca del horizonte. Por eso, no sirve cualquier punto dentro de la franja de totalidad.

La prioridad debe ser encontrar un lugar con el horizonte oeste-noroeste completamente despejado. Un edificio, una montaña, una hilera de árboles o incluso una pequeña elevación del terreno pueden ocultar el Sol justo en el momento más importante.

En Galicia, el Sol tendrá una altura todavía relativamente favorable. Sin embargo, conforme avancemos hacia el este, irá descendiendo. En Burgos rondará los 8 grados y en Baleares llegará a situarse a solo unos 2 grados sobre el horizonte durante el máximo. Por tanto, un buen horizonte puede ser más importante que elegir una ciudad simplemente porque aparece dentro de la franja de totalidad.

Los mejores lugares para ver el eclipse en España

No existe un único "mejor sitio" para contemplar el eclipse. La elección dependerá de tres factores: estar dentro de la franja de totalidad, disponer de un horizonte oeste-noroeste despejado y contar con buenas condiciones meteorológicas. Además, en un eclipse que se producirá prácticamente al atardecer, no basta con estar en el municipio correcto. El Sol estará muy bajo sobre el horizonte y cualquier montaña, edificio o masa de árboles puede convertirse en un obstáculo.

Galicia: A Coruña, Lugo y la costa

Galicia será una de las primeras zonas de España en recibir la totalidad y ofrece una ventaja importante: el Sol estará algo más elevado que en buena parte del recorrido hacia el este. Dentro de Galicia, A Coruña y Lugo son dos de los principales puntos de referencia. En la provincia de A Coruña, el entorno de la capital y los municipios del norte de la provincia ofrecen la posibilidad de combinar la totalidad con horizontes abiertos hacia el Atlántico.

En Lugo, la franja atraviesa una zona especialmente favorable y la ciudad se encuentra prácticamente en el centro de la banda de totalidad. También merece la pena prestar atención a A Mariña lucense, donde localidades como Ribadeo y otros puntos de la costa pueden ofrecer un escenario espectacular si el horizonte marítimo hacia el oeste está despejado.

La gran incógnita, en este caso, será la meteorología. La fachada atlántica y cantábrica presenta históricamente una mayor frecuencia de nubosidad que el interior peninsular, por lo que habrá que seguir las previsiones hasta las últimas horas.

Asturias y Cantabria: el cielo como principal riesgo

El eclipse también atravesará Asturias y Cantabria, donde pueden encontrarse escenarios especialmente llamativos junto al mar. En Asturias, Oviedo y Gijón se encuentran entre las referencias más conocidas para seguir el fenómeno, aunque para buscar las mejores condiciones de observación conviene alejarse de las zonas urbanas y localizar previamente un punto con una visión completamente abierta hacia el oeste-noroeste.

En Cantabria, Santander y su entorno costero ofrecen una posibilidad similar: observar la totalidad con el horizonte marítimo como fondo. Sin embargo, el atractivo paisajístico no debe hacer olvidar el principal inconveniente de esta zona: las nubes bajas y la nubosidad costera pueden aparecer precisamente en el horizonte que necesitamos tener despejado.

Castilla y León: Burgos, Palencia y Valladolid, entre las opciones más equilibradas

El interior de Castilla y León ofrece una de las mejores combinaciones entre duración de la totalidad, posibilidad de cielos despejados y facilidad para encontrar espacios abiertos. Burgos es uno de los grandes candidatos. La ciudad quedará dentro de la franja de totalidad y ofrecerá alrededor de 104 segundos de eclipse total, con el Sol todavía a unos 8 grados de altura.

Pero, para una observación óptima, puede resultar más interesante buscar un punto en los alrededores de Burgos que permita disponer de un horizonte completamente abierto hacia el oeste-noroeste. Las zonas rurales situadas al oeste y noroeste de la capital burgalesa pueden ser especialmente atractivas si se puede acceder a ellas de forma segura y sin restricciones. Palencia y Valladolid también se encuentran dentro de la banda de totalidad y cuentan con una ventaja logística importante: son ciudades relativamente grandes, con numerosos espacios abiertos en sus alrededores y buenas conexiones para desplazarse con antelación.

En Valladolid, además, puede ser interesante buscar zonas periféricas o espacios abiertos al oeste de la ciudad, evitando edificios y arbolado que puedan ocultar un Sol situado muy bajo.

Soria es probablemente una de las alternativas más interesantes del interior peninsular. El entorno de la capital soriana ofrece numerosos espacios elevados y abiertos. Para observar el eclipse, más que buscar necesariamente el centro de Soria, resulta recomendable localizar previamente un punto desde el que el horizonte oeste-noroeste quede completamente despejado.

También pueden ser interesantes algunos puntos elevados del entorno de Vinuesa y los Picos de Urbión, aunque en estos casos habrá que comprobar expresamente los accesos y las restricciones que puedan establecerse por el riesgo de incendios.

La Rioja y Zaragoza: el valle del Ebro como alternativa

Logroño y Zaragoza son otras dos referencias importantes dentro de la franja de totalidad. En La Rioja, el entorno de Logroño permite combinar una buena duración de la totalidad con una ubicación interior. También pueden ser interesantes las zonas abiertas de los alrededores de la ciudad, siempre que se disponga de una visión despejada hacia el oeste-noroeste.

En Aragón, Zaragoza ofrece una ventaja especialmente interesante: el valle del Ebro propicia encontrar amplias zonas con horizontes relativamente abiertos.

Cataluña: Tarragona, Lleida y el Delta del Ebro

La totalidad continuará avanzando hacia el este y llegará a Cataluña. Aquí la elección del punto concreto adquiere todavía más importancia porque el Sol estará muy cerca del horizonte. Así, Tarragona, Reus, Salou, Amposta, Alcanar y L'Ametlla de Mar se encuentran entre los lugares desde los que podrá observarse la totalidad. El Delta del Ebro, con sus espacios abiertos y horizontes despejados, puede ofrecer además uno de los escenarios visualmente más atractivos, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

En Lleida, la ciudad y sus alrededores también ofrecen buenas posibilidades. La Seu Vella y otros puntos elevados pueden ser atractivos desde el punto de vista visual, aunque, de nuevo, habrá que comprobar que el horizonte hacia el oeste-noroeste no quede oculto. En esta parte del recorrido el eclipse será especialmente bajo, por lo que un lugar con horizonte marítimo o una gran llanura puede ser mucho más interesante que un punto situado en una zona montañosa.

¿Y desde Madrid? Los sitios donde el eclipse se verá al 100 %

Aquí hay una precisión importante: desde la ciudad de Madrid el eclipse será parcial, pero eso no significa que toda la Comunidad de Madrid quede fuera de la totalidad.

La franja de totalidad atraviesa el norte y el noreste de la región. Entre los principales municipios y puntos de observación madrileños que se encuentran dentro de la banda aparecen Somosierra, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, San Agustín del Guadalix, Meco, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes, además de otras localidades de la Sierra Norte.

La situación cambia mucho de un municipio a otro: en los puntos más septentrionales la totalidad será más larga, mientras que cuanto más cerca de Madrid capital se encuentre el observador, más breve será.

Somosierra será uno de los candidatos principales, ya que la totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 29 segundos, una de las duraciones más largas de toda la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento ha señalado la Dehesa de Majafrades como punto de observación y ha habilitado allí un espacio de aparcamiento para la jornada del eclipse. Además, Somosierra se encuentra en una zona elevada, lo que puede favorecer la observación. Eso sí, habrá que seguir las indicaciones de acceso y seguridad que estén vigentes el día del eclipse.

Por otro lado, Buitrago del Lozoya será probablemente uno de los puntos madrileños con mayor concentración de público. Las piscinas de Riosequillo acogerán actividades organizadas específicamente para seguir el fenómeno. No obstante, la duración de la totalidad del evento será inferior a la de Somosierra. La Cabrera es otra de las alternativas más interesantes de la Sierra Norte. La localidad tendrá alrededor de 1 minuto y 10 segundos de totalidad, con el Sol a unos 7 grados de altura en el momento central.

También El Molar se encuentra dentro de la totalidad y puede ser una alternativa especialmente práctica para quienes quieran desplazarse desde Madrid sin adentrarse demasiado en la Sierra Norte. El municipio ha preparado actividades específicas y ha anunciado el reparto de gafas homologadas. Y para quienes no deseen un desplazamiento especialmente largo, Colmenar Viejo y Tres Cantos son dos de las opciones más interesantes: en Colmenar, la totalidad será breve, alrededor de 40-50 segundos, pero suficiente para experimentar el fenómeno completo; en Tres Cantos, la totalidad será todavía más corta, de alrededor de 40 segundos, y las actividades previstas han sido suspendidas por el riesgo tan alto de incendios.

Otra opción pasa por San Sebastián de los Reyes, municipio que también se encuentra dentro de la franja de totalidad, aunque la duración será considerablemente menor que en los municipios más septentrionales. Desde determinados puntos del municipio se podrá observar el 100 % del eclipse, aunque el Sol estará apenas a unos pocos grados sobre el horizonte durante la totalidad. Por ello, conviene comprobar la situación de nuestra estrella desde una azotea, una terraza elevada o un espacio abierto.

En definitiva, la Sierra Norte obtendrá unas vistas privilegiadas del eclipse total. Localidades como Somosierra, Robregordo, La Acebeda, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Braojos, Piñuécar-Gandullas, Berzosa del Lozoya, La Serna del Monte o Gascones, entre otras, se encuentran dentro de la franja de totalidad. Somosierra sería una de las apuestas más interesantes por duración; Buitrago y La Cabrera ofrecen alternativas organizadas y atractivas; El Molar, Colmenar Viejo, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes permiten acercarse mucho más a Madrid.

El tiempo, otro de los grandes factores decisivos: la predicción de la AEMET

La meteorología puede convertir un lugar aparentemente perfecto en una mala elección. AEMET ya ha advertido en su predicción especial para el miércoles 12 será, en general de que esta será una jornada de pleno verano, con temperaturas elevadas y tiempo estable en buena parte del país. Sin embargo, las nubes de evolución podrían aparecer en zonas de montaña del norte y del este, mientras que en el Cantábrico también podrían formarse las habituales nubes bajas.

Y hay un segundo problema que no debe pasarse por alto: el riesgo de incendios. La AEMET ha señalado que el peligro de incendios será muy alto o extremo en amplias zonas del país. La llegada de millones de personas a espacios naturales para observar el eclipse obliga a extremar las precauciones y a respetar cualquier restricción de acceso o uso del fuego.

Gafas para ver el eclipse: todo lo que debes saber

En primer lugar, cabe recordar que nunca hay que mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Las gafas de sol convencionales no sirven. Tampoco sirven radiografías, negativos fotográficos, CD, cristales ahumados ni otros filtros caseros.

Para observar el Sol directamente deben utilizarse gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2:2015 y que se encuentren en perfecto estado. No deben utilizarse si están rayadas, perforadas o deterioradas. El peligro es especialmente importante porque la retina no dispone de receptores del dolor. Una lesión puede producirse sin que el observador note inmediatamente que algo va mal.

¿Se pueden quitar las gafas cuando se produzca el eclipse total?

Si alguien desea quitarse las gafas cuando se produzca el llamado 'anillo' que certifica la totalidad del eclipse, debe saber que sí se puede, pero únicamente durante la fase de totalidad, cuando el disco solar esté completamente cubierto por la Luna. Ese es precisamente uno de los grandes atractivos de un eclipse total: durante esos instantes se puede observar el fenómeno sin las gafas solares, siempre que se haya confirmado que ha comenzado la totalidad.

Pero conviene recordar un aspecto clave para no dañarnos los ojos: las gafas deben volver a colocarse inmediatamente antes de que reaparezca cualquier parte del Sol. Quienes no estén completamente seguros de cuándo comienza o termina la totalidad, pueden mantener las gafas puestas durante todo el fenómeno.

Los errores que pueden arruinar el eclipse

Hay varios errores que hay que tener presentes antes de salir de casa:

Elegir el lugar a última hora . Si el eclipse se observa desde una zona urbana, un edificio puede tapar el Sol justo cuando llega la totalidad. Conviene comprobar previamente el horizonte oeste-noroeste .

. Si el eclipse se observa desde una zona urbana, un edificio puede tapar el Sol justo cuando llega la totalidad. Conviene . Pensar que un 99 % es prácticamente lo mismo que un 100 % . No lo es. La totalidad es una experiencia diferente y solo se produce dentro de la estrecha franja correspondiente.

. No lo es. La totalidad es una experiencia diferente y solo se produce dentro de la estrecha franja correspondiente. Utilizar gafas de sol normales . No protegen frente a la radiación solar necesaria para observar directamente el Sol.

. No protegen frente a la radiación solar necesaria para observar directamente el Sol. Usar filtros caseros . Radiografías, CD, negativos o cristales oscurecidos no son métodos seguros.

. Radiografías, CD, negativos o cristales oscurecidos no son métodos seguros. Olvidarse del tiempo y las condiciones . No basta con mirar si va a llover. Para este eclipse importa especialmente saber si habrá nubes en el horizonte occidental a la hora exacta del fenómeno .

. No basta con mirar si va a llover. Para este eclipse importa especialmente saber . Esperar hasta el último momento para desplazarse . Si millones de personas se concentran en la franja de totalidad, las carreteras y accesos pueden registrar una elevada afluencia. Es mejor llegar con tiempo.

. Si millones de personas se concentran en la franja de totalidad, las carreteras y accesos pueden registrar una elevada afluencia. Es mejor llegar con tiempo. Adentrarse en zonas naturales sin planificación. El riesgo de incendios será elevado en amplias zonas y habrá que respetar las restricciones y recomendaciones de las autoridades.

El eclipse no será lo único el 12 de agosto: las Perseidas entran en escena

El 12 de agosto será una jornada especialmente interesante desde el punto de vista astronómico. El eclipse total coincidirá además con la época de máxima actividad de las Perseidas, por lo que, una vez haya terminado el fenómeno y llegue la noche, el cielo volverá a ofrecer otro espectáculo astronómico y durante la madrugada se esperan unas condiciones magníficas para observar la lluvia de estrellas también conocida como las Lágrimas de San Lorenzo.