El pronóstico definitivo de la AEMET para el día del eclipse solar: en qué zonas será difícil verlo por nubes y tormentas

Cada vez se acerca más el eclipse solar total en España y las miradas apuntan hacia el cielo. En primer lugar, para preparar un acontecimiento histórico que no se repite demasiado, y en segundo lugar, por la predicción meteorológica para conocer si se podrá visualizar el evento astronómico con seguridad desde determinados puntos.

Por ello, entra en escena la Agencia Estatal de Meteorología, que ha sacado a la luz su predicción especial para el día del eclipse. "Será un día caluroso y con peligro de incendios muy alto o extremo", advierte el organismo, que también señala que los cielos serán en general poco nubosos, con algunas nubes en zonas del norte y el este peninsular.

Zonas donde será complicado ver bien el eclipse solar total

¿Y qué zonas son aquellas donde el tiempo dificultará ver el eclipse? La AEMET detalla que en Galicia y Cantábrico habrá nubosidad a partir de las 20:00 horas del mismo día 12 de agosto. Se prevén nubes bajas en regiones del tercio oriental peninsular, en litorales de Galicia y Alborán y posibles nubes bajas también en el Mediterráneo andaluz.

En cuanto a las lluvias, no se esperan chubascos generales, pero sí alguna tormenta puntual en las zonas de montaña del norte y este. Las temperaturas irán de 25 a 30 grados en Galicia y comunidades cantábricas, de 34 a 38 en Castilla y León, y de 36 a 40 en el resto. Habrá 40 o más en el Guadalquivir.