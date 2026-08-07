Qué tiempo hará el día del eclipse y dónde habrá nubes: el portavoz de la AEMET da en Onda Cero su primer pronóstico y alerta del riesgo de incendios

Queda menos de una semana para que se produzca el eclipse total de Sol tan esperado en España y muchos se preguntan por el tiempo que hará ese día, el próximo miércoles 12 de agosto. Por ello, en Más de uno hablamos con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, antes de que el organismo comparta su pronóstico definitivo para uno de los días más marcados en rojo en el calendario en nuestro país.

"Lo que esperamos es un día de pleno verano, una jornada muy calurosa. Hará mucho calor, vuelven a subir las temperaturas", asegura Rubén del Campo, que añade que, en general, el tiempo será "estable", aunque la llegada de las llamadas nubes de evolución, que aparecen a partir del día fruto del propio calor, pueden complicar la observación del eclipse en algunas zonas.

Estos lugares serían las zonas de montaña del norte y del este, donde se puede formar "alguna nube" y llegar a "tormenta aislada". En zonas del Cantábrico, también es probable que se produzcan las "típicas nubes bajas".

Riesgo extremo de incendios: "Será lo más adverso del día"

El portavoz de la AEMET incide más en el riesgo de incendios, puesto que millones de personas saldrán al campo para observar el eclipse. "El peligro de incendios será muy alto o extremo en la mayor parte del país, tendremos que ser muy cuidadosos", señala Del Campo, que sostiene que este riesgo será "lo más adverso que tengamos ese día".

Con respecto al verano de España, asegura que está siendo el periodo estival "más cálido desde que hay registros", superando al de 2025, y también "el más seco". Preocupa también la situación en Europa, donde suele haber más periodos de precipitaciones que este año no se han producido: "Este año está siendo extraordinario en cuanto al calor. Es probable que haya otra ola de calor la próxima semana en Francia y Alemania. Cuando llega un periodo largo sin lluvias, ocurre lo que vemos, esas imágenes espectaculares de grandes ríos navegables sin gota de agua".

Por último, destaca la temperatura del mar y el riesgo que puede suponer para las lluvias torrenciales en época de otoño: "Tenemos olas de calor en la superficie y también en el mar. Buena parte del Mediterráneo está cuatro grados por encima de lo normal y esto es energía acumulada para que, si llegan situaciones atmosféricas favorables para lluvias torrenciales, en otoño provocará situaciones más intensas. Esto está impulsado por un mar mucho más caliente que inyecta más energía".