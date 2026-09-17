La AEMET activa el aviso rojo por lluvias y tormentas en Cartagena y Mazarrón: estas son las zonas a evitar por el temporal

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón, en la Región de Murcia, donde se esperan precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso, con nivel de "peligro extraordinario" y que estará activo hasta las 12 horas de hoy, advierte de probables rachas muy fuertes de viento y granizo.

Ante esta situación, la dirección general de Seguridad y Emergencias ha emitido a las 10:30 horas un mensaje 'ES-Alert' a los teléfonos móviles: "Ante las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones en el Campo de Cartagena y Mazarrón, permanezca en su vivienda o busque un refugio seguro y sitúese en las zonas más elevadas posibles hasta nuevo aviso".

"No realice desplazamientos a pie o en vehículo, salvo que sean estrictamente necesarios. No atraviese zonas inundadas, ramblas, cauces ni vados. Siga la información y las indicaciones de los servicios de emergencia a través de los canales oficiales. Llame al 112 únicamente en caso de emergencia", concluye el mensaje.

Lluvias de más de 70 litros por metro cuadrado

En la última hora se han registrado en la comarca de Cartagena lluvias de más de 70 litros por metro cuadrado. Las primeras precipitaciones en el casco urbano han comenzado a partir de las 9 horas, aunque en zonas como la diputación de Pozo Estrecho las lluvias se han producido durante la madrugada, donde se ha registrado un acumulado de 36 litros por metro cuadrado.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, coordina con efectivos municipales el dispositivo de seguridad desde primera hora de la mañana, según han indicado fuentes municipales, que han recordado que se ha suspendido la actividad en centros educativos, centros sociales, centros de día y centros de atención temprana, al igual que en varios municipios de la Región de Murcia que se encuentra en alerta naranja.

Por su parte, la delegación del Gobierno en Murcia ha pedido, a través de la red social X, que ante el riesgo de lluvias muy fuertes se tenga la máxima precaución, evitando cruzar ramblas o cauces, y ha advertido de la necesidad de alejarse de zonas inundables y de prestar atención a las indicaciones y avisos oficiales.

Zonas a evitar por el fuerte temporal

La Policía Local de Cartagena recomienda evitar circular por Ciudad Jardín, Ramón y Cajal y Ronda Ciudad de La Unión debido a acumulación de agua por tromba de agua acaecida en zona de Víctor Beltrí.

También ha pedido que, en caso de lluvias torrenciales, se evite circular por la N-301 antigua con avenida de la Constitución Española a su paso por la rambla, en El Albujón; por RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; y la F-37 desde RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida.

Asimismo, se ha advertido de la peligrosidad de circular por el Camino XIV del Sifón de RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia Los Dolores, la RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; la E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; y la Calle Antonio Pascual de acceso a "Nueva Aljorra".