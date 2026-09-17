Protección civil busca a una mujer que ha sido arrastrada por el agua en Olivella (Barcelona)

El subdirector de prevención de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, ha informado de que los servicios de emergencia buscan a una mujer que habría sido arrastrada por el agua al pasar por una riera en Olivella (Barcelona) durante el episodio de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña.

"Tenemos bastantes llamadas, pero una relevante de una persona a la que le ha arrastrado el agua al pasar por una riera en Olivella", ha explicado Cabello en declaraciones al 3CatInfo recogidas por este miércoles.

Aviso rojo de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral de Barcelona, con acumulados superiores a los 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Las precipitaciones están provocando inundaciones y crecidas repentinas.

La Aemet ha alertado de "peligro extraordinario" y ha pedido seguir las recomendaciones de Protección Civil, que han estado en vigor hasta las 22.59 horas de este miércoles 16. El temporal también ha provocado problemas de movilidad en Barcelona, con cortes de circulación en las proximidades del río Llobregat, además de dificultades en el tráfico ferroviario.

Es-Alert por lluvias torrenciales

Durante la noche, Protecció Civil de la Generalitat ha enviado mensajes Es-Alert a los teléfonos móviles de varias comarcas catalanas ante el riesgo provocado por el temporal. Hacia las 23.10 horas, el aviso se ha enviado a los móviles de las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès (Tarragona) por lluvias torrenciales hasta la 1 de la madrugada del jueves.

El mensaje alerta del riesgo de inundaciones repentinas, pide extremar las precauciones en los desplazamientos, seguir las instrucciones de las autoridades y llamar al teléfono 112 en caso de encontrarse en una situación de riesgo. Alrededor de las 21.30 horas, se había enviado un mensaje similar a los móviles de las comarcas del Barcelonès y el Maresme (Barcelona).

Sánchez pide máxima precaución

Las fuertes lluvias han provocado incidencias en el metro, Rodalies y las carreteras de Barcelona. En la Comunidad Valenciana, las precipitaciones han obligado a cerrar el aeropuerto de Valencia y a cortar todas las líneas de Metro. Además, se han suspendido las clases en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Región de Murcia y Almería.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "máxima precaución" a los ciudadanos de las zonas más afectadas por las tormentas, especialmente Cataluña y la Comunidad Valenciana, y que sigan "las recomendaciones de emergencias".

También ha pedido consultar "fuentes oficiales" para informarse sobre el temporal en un mensaje publicado este miércoles a través de X. "Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía", ha añadido.