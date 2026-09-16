La Comunitat Valenciana activa el nivel 1 del plan de inundaciones, Murcia suspende las clases en 15 municipios y Almería en tres

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat acaba de establecer la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, especialmente tras la intensa tromba de agua que cae desde última hora de la tarde en València y su área metropolitana.

Además, Protección Civil ha enviado, a las 22:08 horas, un Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia alertando del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas, por lo que pide evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores en las viviendas.

La Generalitat ha activado, asimismo, el nivel de preemergencia amarillo por alerta hidrológica en la zona de los barrancos del Poyo-Saleta, afectando así a las pedanías sur de la ciudad de València.

Asimismo, el partido entre el Levante UD y el Athletic Club de Bilbao correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports previsto para este miércoles a las 21.30 horas en el Ciutat de València ha sido aplazado por razones meteorológicas, tal y como ha informado LaLiga, sin saberse todavía la fecha en la que se jugará.

Murcia suspende las clases en 15 municipios

Por su parte, en la Región de Murcia ha suspendido las clases el jueves en 15 de los 45 municipios de la región por el aviso naranja por hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora en las comarcas del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Según ha decidido en la noche de este miércoles, no habrá clases hasta las 15 horas, hora en la que el aviso pasa a ser amarillo, en Águilas, Aledo, Alhama de Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Totana.

Tampoco en las pedanías de Murcia de Avileses, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises y Lo Jurado, también afectadas por la actualización de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología a última hora de la tarde, que elevaba de 80 a 100 litros de lluvia acumulada posible a lo largo de 12 horas en aquellas comarcas.

Cerrado el aeropuerto de Valencia

El Aeropuerto de Valencia, en Manises, se encuentra cerrado a causa de las inundaciones que se han producido en las instalaciones por las intensas lluvias registradas en la provincia de Valencia. Hasta el momento se han desviado dos vuelos y Aena indica en su cuenta de X que los pasajeros deben consultar con su aerolínea el estado de su vuelo.

Andalucía suspende las clases en tres pueblos de Almería

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, en situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en la provincia de Almería, donde además ha ordenado la suspensión de la actividad educativa presencial en tres municipios ante las fuertes precipitaciones previstas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha detallado en X que la suspensión de las clases afecta a los términos municipales completos de Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora, localidades en las que también se ha decretado el cierre de parques y jardines.