Muere el guardaespaldas de Virginia Fonseca, novia de Vinícius, junto a su esposa: "Nos queda confiar en el propósito de Dios"

La tragedia ha golpeado al entorno de Virginia Fonseca, pareja del futbolista del Real Madrid Vinícius Jr. El guardaespaldas de la influencer, Rogério Camilo Ramos, de 53 años, ha muerto junto a su esposa, Paulla Regina Rodarte, de 43, tras sufrir un grave accidente de moto en Brasil.

El siniestro tuvo lugar durante la mañana del domingo 13 de septiembre en la carretera BR-060, a la altura de Guapó, en la región metropolitana de Goiania, cuando el matrimonio viajaba en una motocicleta junto a un grupo de motoristas. Según las primeras informaciones, la moto en la que circulaban salió de la vía y terminó chocando contra un árbol. Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas.

Rogério Camilo, seguridad de Virginia Fonseca

Rogério Camilo era teniente retirado de la Policía Militar de Goiás y había formado parte del BOPE, la unidad de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro. Además de su trabajo como agente, ejercía como seguridad personal de Virginia Fonseca y de su familia. Según medios brasileños, se había retirado de la Policía apenas dos meses antes del accidente.

El matrimonio deja una hija de 12 años, algo que Virginia Fonseca, novia de Vinícius, ha puesto en valor. La influencer ha hecho pública la noticia y ha explicado que había esperado a que todos los familiares fueran informados antes de pronunciarse. Ha reconocido estar profundamente afectada por lo ocurrido: "Estoy con el corazón partido".

La influencer también quiso agradecer públicamente los años de dedicación de su guardaespaldas: "Seremos eternamente gratos por todo el cuidado, protección, por la sabiduría, por la pureza y por el amor inmenso que siempre has dedicado a nuestra familia", expresó.

Virginia aseguró además que la familia permanecerá junto a la hija del matrimonio para evitar que quede desamparada tras la muerte de sus padres. "Sabemos que ahora, tú y Paula serán los ángeles guardianes de la pequeña Heloísa, cuidándola desde allá arriba. Aquí abajo, nos uniremos a la familia para asegurar que nunca se sienta abandonada, cuidándola con todo el amor que siempre has dado".

También ha expresado el shock que ha generado en ella la noticia, asegurando que "la vida es, de hecho, un suspiro, y en este momento de tristeza, las palabras parecen insuficientes, especialmente ante las cosas que nunca entenderemos". "Nos queda confiar en el propósito de Dios", ha añadido.

En plena Fórmula 1

La pareja se dejó ver por los recintos del Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madrid este fin de semana. El jugador del Real Madrid no quiso perderse el estreno de Madring y acudió al circuito junto a su pareja.

También acudieron otros integrantes de la plantilla madridista como Jude Bellingham, Arda Güler o Thibaut Courtois.