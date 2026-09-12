El calor de verano vuelve este fin de semana con temperaturas de hasta 38 grados: estas son las zonas afectadas

El calor de verano regresa este fin de semana a España con temperaturas de hasta 38 grados en algunos puntos del sur peninsular. Así lo adelantaba este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): "El titular que podemos dar para estos próximos días es que vuelve el verano".

La previsión meteorológica apunta a que el tiempo será anticiclónico y estable durante los próximos días, con temperaturas que subirán progresivamente hasta alcanzar valores altos para la época actual del año. Tanto que se superarán los 36 grados en algunas zonas del sur peninsular durante este fin de semana y la próxima semana, mientras que en el resto del territorio se alcanzarán valores térmicos muy similares.

En Canarias también se registrarán temperaturas altas hasta mediados de la próxima semana. Respecto a las precipitaciones, estas serán generalmente escasas o nulas en la mayor parte del país.

Ascenso más acusado en el norte

El ascenso en las temperaturas será más acusado en la mitad norte peninsular y en Canarias, pero, en general, predominarán los cielos poco nubosos en casi todo el país, salvo en la zona del Estrecho y Melilla, donde habrá más nubosidad e incluso podría registrarse alguna lluvia débil.

Se alcanzarán los 32 a 34 grados en el nordeste de la península, la zona centro y el sur de Canarias, y más de 34 grados en el oeste y sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental. De hecho, se llegará a máximas de 36 a 38 grados en ciudades como Badajoz, Sevilla o Córdoba.

Más calor durante la próxima semana

La próxima semana comenzará bajo el dominio del anticiclón, con tiempo estable y temperaturas aún más altas el lunes y el martes, aunque el martes, un frente podría alcanzar el extremo norte peninsular y dejar cielos más nubosos, alguna lluvia débil y un descenso térmico en el norte de Galicia y el Cantábrico.

En el resto del país continuará el calor "de pleno verano" con termómetros que alcanzarán entre 34 y 36 grados en el interior de Galicia, el valle del Ebro y amplias zonas del nordeste peninsular, e incluso Pamplona y Huesca podrían llegar a 35 grados, mientras que Zaragoza y Lleida rondarán los 37 o 38 grados.

Se registrarán entre 34 y 36 grados en la zona centro y la mitad sur durante el lunes y el martes, y entre 36 y 38 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

El inicio de la semana también será caluroso en las Canarias, con más de 36 grados en puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y entre 32 y 34 grados en amplias zonas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.