Alerta por calor en 15 comunidades: las temperaturas superarán los 40º en estas provincias

Tras el respiro de los últimos días, las temperaturas han vuelto a dispararse hasta alcanzar su punto más crítico este fin de semana. Este repunte de las temperaturas ha mantenido en alerta a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que advierte de las temperaturas extremas y de las noches cálidas en gran parte del país.

Las temperaturas más sofocantes se concentrarán, sobre todo, en el sur y nordeste peninsular, donde los termómetros superarán los 40ºC. Cabe tener en cuenta que el aviso de la AEMET se extiende por 15 comunidades autónomas, aunque, el riesgo que han fijado a nivel naranja, se concentra en 10 regiones. Las zonas más golpeadas por el calor serán Andalucía, donde Córdoba, Sevilla y Jaén alcanzarán los 41 y 42ºC; junto a Extremadura y Castilla-La Mancha, concretamente en Toledo y Ciudad Real, que rozarán los 40ºC. El nordeste y la cuenca del Ebro también estarán afectados por la alerta naranja, en concreto Zaragoza, Huesca, Teruel, Lleida y Tarragona así como las regiones de Navarra y La Rioja, así como puntos de Barcelona, Ávila y Guipúzcoa.

Según la predicción de la AEMET, señala que tanto el archipiélago canario y balear serán las únicas regiones que se libran de estos avisos, junto a las zonas de A Coruña, Alicante, Almería, Castellón, Málaga y Pontevedra.

El tiempo para el sábado

La primera jornada del fin de semana estará marcada por un aumento de las temperaturas en la mitad occidental peninsular, que contará además con cielos con nubes medias y altas. Por la tarde habrá tormentas en la zona noroeste que podrán ir acompañadas de rachas de viento y granizo, especialmente en Galicia y Asturias, además de calima en la zona oeste de la península.

En el resto del país predominará el tiempo estable aunque con temperaturas máximas y atípicas para la época, que se alcanzará, como en las continuas olas de calor de este verano, los 40ºC. Las mínimas, en cambio, subirán en la meseta y nordeste, lo que dejará unas noches tropicales en casi todo el territorio nacional.

Las temperaturas para el domingo

Estos días de fin de semana cerrarán con tiempo estable y cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Solo se espera nubosidad en zonas de montaña del centro y norte peninsular, donde se registrarán chubascos. Aunque, los termómetros también descenderán en la vertiente atlántica y en Canarias, siendo esta bajada más predominante en el oeste de Galicia.

Pese a este 'alivio', el calor se mantendrá en las zonas del Guadalquivir y del Ebro, donde continuarán los 35 y 40ºC. Además, como durante todo el fin de semana, el bochorno continuará en la mitad sur, nordeste y Mediterráneo.