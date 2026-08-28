El tiempo para el fin de semana: ambiente soleado y subida generalizada de las temperaturas

A medida que se aleja la borrasca, regresan las altas presiones, los cielos despejados y el calor.

La AEMET ha avanzado que en los próximos días, la subida de las temperaturas se hará notar a lo largo del fin de semana.

Viernes, 28 de agosto: transición y estabilización

Durante esta jornada persistirá la nubosidad en el cuadrante noroeste y el área cantábrica, dejando chubascos y tormentas en Galicia, Asturias y León que serán localmente fuertes a primeras horas en el oeste gallego antes de ir a menos, mientras que en el extremo sureste, Baleares y Melilla se esperan tormentas ocasionales y generalmente secas, aunque con posibilidad de mayor intensidad en el sureste peninsular.

En el ámbito térmico, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mitad occidental, especialmente notable en el noroeste, en claro contraste con el acusado descenso previsto para el tercio este y Baleares; paralelamente, las mínimas iniciarán una bajada generalizada con la excepción de Canarias y Galicia. Para completar este panorama, predominarán los vientos de componente oeste tanto en la Península como en Baleares, dejando al archipiélago canario bajo la influencia de vientos alisios que soplarán con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.

Sábado, 29 de agosto: dominio anticiclónico y ascenso térmico

Se prevé una jornada marcadamente anticiclónica con predominio de cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, aunque la llegada de un frente poco activo a Galicia y Asturias dejará cielos cubiertos y lluvias débiles, más abundantes en el occidente gallego, mientras que en el norte de Canarias se observarán cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en La Palma.

En el apartado térmico, se registrará un aumento generalizado de las temperaturas máximas, a excepción de los litorales mediterráneos, el este de Baleares y el oeste de Galicia, lo que provocará que los termómetros vuelvan a superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir, sin descartar que también se alcancen estas cifras en puntos de Mallorca y del nordeste peninsular.

Por último, el régimen de vientos estará caracterizado por el predominio de brisas en la mayor parte de las costas y un flujo moderado del sur y suroeste en el litoral gallego, dejando al archipiélago canario bajo la influencia de un alisio moderado con intervalos fuertes.

Domingo, 30 de agosto: calor recuperado y noches tropicales

Las altas presiones garantizarán cielos despejados en la mayor parte del territorio nacional, aunque un frente rozará el noroeste peninsular dejando lluvias débiles en Galicia y Asturias que se irán extendiendo hacia el Cantábrico y el alto Ebro a lo largo del día.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros experimentarán un ascenso entre ligero y moderado en casi toda la Península, con la excepción de algunos descensos puntuales en el Cantábrico, lo que propiciará que se vuelvan a rebasar los 35 grados en el valle del Guadalquivir y en el interior oriental; además, regresarán las noches tropicales al litoral mediterráneo y a diversos puntos del sur, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados.

Finalmente, el viento soplará con componente oeste moderada en los litorales del Cantábrico y el norte de Galicia, se mantendrán los alisios fuertes en Canarias, y tanto en el este peninsular como en Baleares predominarán los flujos de componente este y sur.