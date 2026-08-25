La AEMET avisa de la llegada de una nueva borrasca: se esperan granizo y fuertes tormentas en gran parte de España

La estabilidad de los últimos días dará paso a un cambio de temporal que se notará especialmente en el norte y noroeste de la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de la llegada de una nueva borrasca que afectará a España durante el miércoles y el jueves, con lluvias abundantes y tormentas fuertes en Galicia y rachas de viento muy fuertes en diferentes puntos del norte peninsular.

El episodio será especialmente notable en Galicia, donde ya se contemplan precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Los avisos de AEMET prevén, además, acumulaciones de lluvia en algunos puntos de la comunidad durante la jornada del miércoles. Asturias también quedará expuesta a la inestabilidad, con posibilidad de chubascos fuertes y tormentas. La situación afectará igualmente a la fachada cantábrica, donde el viento ganará protagonismo a medida que avance el frente.

Así afectará la borrasca a cada zona de España

Galicia será una de las comunidades más afectadas. Se esperan lluvias abundantes, con posibilidad de chubascos fuertes y tormentas, especialmente durante el miércoles y el jueves. También se esperan rachas de viento muy fuertes. Mientras tanto, en Asturias, la inestabilidad llegará acompañada de chubascos que podrán ser localmente fuertes y tormentosos. El viento también será uno de los protagonistas del episodio.

El cambio de temporal también se dejará notar en Cantabria y el País Vasco con cielos más nubosos, precipitaciones y viento. Además, en el País Vasco la AEMET prevé un descenso de las temperaturas máximas, especialmente en la franja litoral.

Mientras tanto, en Castilla y León la inestabilidad se concentrará especialmente en el noroeste montañoso, donde pueden producirse chubascos y alguna tormenta. El viento también podrá soplar con fuerza en zonas expuestas. En Navarra, La Rioja y Aragón, el cambio de tiempo alcanzará también áreas del norte y zonas próximas a los Pirineos, aunque la situación será más irregular que en Galicia. El descenso térmico será más evidente a medida que avance el jueves.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el episodio será menos notable. La comunidad quedará en una zona intermedia, con aumento de la nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles o dispersas, especialmente en áreas de montaña. Las temperaturas comenzarán a bajar en algunas zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque todavía se mantendrá un ambiente cálido.

Por otra parte, el calor continuará siendo protagonista en buena parte de Andalucía, aunque el paso de la borrasca podrá introducir algunos cambios de nubosidad y temperaturas. El episodio será mucho menos lluvioso que en el noroeste. Asimismo, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia quedarán al margen de las precipitaciones más importantes; las temperaturas seguirán siendo elevadas y el calor resistirá especialmente en las zonas costeras.

Después de las lluvias y tormentas que han afectado recientemente a distintos puntos de Cataluña, la situación empezará a ser más estable, aunque no se descartan precipitaciones en áreas concretas. La AEMET mantiene el seguimiento de la evolución de las temperaturas y de la situación meteorológica.

Las Islas Baleares serán una de las zonas donde más se mantenga el calor. Mientras el norte y oeste de la Península afrontan el cambio de tiempo, el archipiélago seguirá registrando temperaturas elevadas. En cuanto a las Islas Canarias, la borrasca tendrá una incidencia mucho menor que en el noroeste peninsular, aunque la situación atmosférica también podrá generar algunos cambios en las islas.

Se prevé que el jueves llegue un descenso de las temperaturas

Uno de los principales efectos de la borrasca será el descenso térmico previsto para el jueves. El aire más fresco asociado al frente hará que las temperaturas bajen de forma más generalizada en el norte y en buena parte del interior peninsular.

Sin embargo, el descenso no será igual para toda España. El este peninsular y Baleares continuarán con valores elevados, por lo que el mapa meteorológico volverá a mostrar un contraste entre el norte, donde dominarán las lluvias y temperaturas más suaves, y el Mediterráneo, donde el calor seguirá resistiendo.

La AEMET mantiene así el seguimiento de un episodio que dejará un panorama muy diferente según el punto de España: paraguas en el noroeste, viento en el Cantábrico y calor todavía en el Mediterráneo.