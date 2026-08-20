Cambio radical del tiempo: la AEMET alerta de tormentas y bajada de las temperaturas en estas zonas de España

Quedan pocos días para que concluya el mes de agosto, donde el calor ha sido protagonista dejando temperaturas en muchas zonas de España por encima de los 40 grados. Sin embargo, parece que el calor va a volver a dar una tregua a los ciudadanos. Y es que la península va a experimentar un cambio radical del tiempo, con descensos de temperaturas y la llegada de tormentas en diversos puntos del país.

Tras unos días donde ha predominado la estabilidad y las temperaturas elevadas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado a través de su página web de un cambio significativo del tiempo a partir de este jueves. El paso de una vaguada que irá acompañada de la entrada de una masa polar más fresca permitirá un alivio del tiempo.

Tanto es así que el propio organismo público ha confirmado que este fenómeno, que atravesará la Península Ibérica, provocará un descenso generalizado de temperaturas, hasta alcanzar valores por debajo de lo normal para la época.

Las lluvias reaparecen en España

Con la llegada de la vaguada, muchas zonas de España van a sufrir un cambio del tiempo. Será a partir de este jueves cuando la entrada de un frente por el noroeste peninsular deje precipitaciones en el área cantábrica, mientras que en el resto de la mitad norte y tercio este peninsular es probable que se produzcan chubascos tormentosos.

Respecto al sur del país, se esperan tormentas que podrían ser muy fuertes, así como reventones y rachas muy fuertes acompañadas de granizo.

La inestabilidad se prolongará al fin de semana

Tal y como ha explicado la AEMET en sus redes sociales, se espera que las precipitaciones vayan a más en el Cantábrico y el nordeste, siendo "persistentes, localmente fuertes y con tormenta". Una situación que se puede extender hasta el próximo lunes 24 de agosto.

En concreto, el viernes 21 continuarán las precipitaciones en el Cantábrico, perdiendo intensidad a lo largo del día, así como en áreas del nordeste peninsular y Baleares, donde serían más dispersas que en la jornada anterior. Ya el fin de semana del 22 y 23 de agosto, las probabilidades indican que las precipitaciones en el Cantábrico se intensifiquen, con un carácter persistente y sin descartar que puedan ser localmente fuertes y con tormenta.

Asimismo, se espera un incremento de la inestabilidad en el noreste peninsular, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes, con mayor probabilidad en el Pirineo central y oriental, donde también pueden producirse acumulados importantes. No se descartan también chubascos localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña, este de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.

Descenso generalizado de las temperaturas

Además de la llegada de lluvias, el país recibirá un alivio térmico de manera generalizada. Los termómetros podrían bajar desde este jueves puede ser en algunas comunidades autónomas hasta 10 grados respecto a las temperaturas que se han registrado en los últimos días.

Se producirá un acusado y generalizado descenso de las temperaturas en la Península, y será notable en el norte de Castilla y León, el interior de Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra y Aragón. También se podrá percibir en regiones como Andalucía, Valencia y Alicante.