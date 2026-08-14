Las claves del crimen de Tauste: un embarazo, una amante y una relación familiar rota

Se empieza a destapar el caso del crimen de Tauste (Zaragoza). Cinco días después del hallazgo de los cadáveres de Javier Sánchez, exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), y Esther Latorre, su mujer, la investigación dio ayer un paso decisivo: la hija de ambos y su novio, principales sospechosos de los asesinatos, entraron anoche en prisión provisional sin fianza tras acogerse a su derecho a no declarar.

En la localidad aragonesa se respira un aire tenso desde que Javier y Esther aparecieran asesinados a puñaladas en su casa el sábado pasado. Cada día, cada hora, podía ser clave en la investigación. Apenas dos días después del descubrimiento de los cuerpos, Carlota, hija de la pareja, y Luis Carlos, novio de ella, eran detenidos por la Guardia Civil como sospechosos del doble parricidio, algo que dejó perplejos a los vecinos de Tauste.

Ambos pasaron ayer a disposición judicial y comparecieron ante la jueza de Ejea de los Caballeros, manteniendo su silencio, lo que les ha llevado a ingresar en la prisión de Zuera. La negativa de ambos a declarar deja por ahora sin conocer su versión de los acontecimientos.

Las últimas horas de Javier y Esther

La pareja salió el viernes por la noche a cenar a un bar del pueblo, donde estuvieron hasta medianoche. Volvieron en coche hasta su casa y lo dejaron aparcado delante de la puerta. Tenían planes para el día siguiente junto a la hermana de Esther y su pareja, con quienes irían a la piscina. Al pasar el día y no obtener respuesta de ninguno de los dos, estos familiares se presentaron en el hogar de Javier y Esther, donde hallaron los cuerpos. Él tenía 67 años y ella 66 años.

Cuando llegó la Guardia Civil, no encontraron señales de que hubieran forzado puertas ni ventanas. También se descartó la hipótesis del crimen de género, en que el hombre mata a la mujer y luego se suicida, al no corresponder las heridas con este tipo de casos.

La violencia del crimen y la utilización de armas blancas con ensañamiento suelen ser la expresión de un móvil personal, señalando que las víctimas y los asesinos se conocen. La búsqueda se inició así en el círculo más cercano de la pareja.

El perfil de los detenidos

Según ha podido saber LaSexta a través de una fuente cercana a la investigación, Carlota Sánchez Latorre, hija del matrimonio asesinado, estaría embarazada en este momento de Luis Carlos, lo que habría provocado el conflicto con sus padres, quienes le habrían insistido en no tenerlo.

Además, según han revelado varios medios de comunicación, Carlota padecía esquizofrenia y había tenido trastornos alimenticios y problemas con las drogas. Según han podido confirmar, tuvo que ser ingresada en el hospital en varias ocasiones.

En el caso de Luis Carlos, llegó de Colombia hace apenas unos meses y encontró en Zaragoza una ciudad que podía aportarle "muchas oportunidades". Se estaba acogiendo al proceso de regularización de migrantes en parte, para traer a su hija de 7 años desde su país natal a España. Aun así, su petición no habría llegado a buen término al tener antecedentes penales, según ha revelado el programa En boca de Todos.

Como han desvelado los vecinos a distintos medios de comunicación, tanto él como su pareja habrían protagonizado hace escasos dos fines de semana una acalorada discusión con Javier Sánchez y Esther Latorre.

Lo que esconde el caso

La entrada en prisión de la pareja supone un nuevo capítulo en una investigación que aún tiene muchos interrogantes por resolver. La jueza tendrá que establecer, a partir de las diligencias que se hayan llevado a cabo y las que continúen haciéndose, qué sucedió en el domicilio y qué responsabilidad podría corresponder a cada uno de los detenidos.

Según diversos medios, las cámaras de videovigilancia de Tauste habrían captado a la pareja en distintos puntos de la localidad el viernes por la tarde y, posteriormente, durante la madrugada.

A todo esto, se suma que los dos detenidos no estarían en su mejor momento debido a la infidelidad de Luis Carlos con otra mujer en Zaragoza, quien, según los investigadores, podría ser clave en el desenlace del crimen.

La amante habría sido quien contactara con la Guardia Civil para delatarles, después de que Luis Carlos le llamase para pedirle una coartada para ese día. Esta se habría negado a mentir por él.

De momento, la pareja queda como principales sospechosos y permanecerán en prisión provisional hasta que se resuelvan las pesquisas del asesinato. Mientras, la localidad de Tauste llora la muerte de una pareja muy querida para todos.