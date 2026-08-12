Manual del eclipse para los rezagados: dónde comprar gafas a última hora y cuándo verlo en tu zona

Quedan apenas unas horas para el eclipse solar total, un hito histórico de la astronomía que no se vivía en nuestro país desde 1912. El eclipse atravesará la Península de oeste a este y dejará que buena parte del norte del país pueda contemplar durante unos instantes cómo la Luna tapa por completo al Sol.

El eclipse se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, por lo que elegir bien el lugar será fundamental. También habrá que tener en cuenta la previsión meteorológica, los desplazamientos y, sobre todo, la seguridad de nuestros ojos. Este último aspecto está trayendo quebraderos de cabeza a muchos, que buscan dónde hacerse con las gafas homologadas ante el desabastecimiento vivido en los últimos días.

Dónde conseguirlas gratis

Las gafas homologadas para ver el eclipse se comercializan desde un euro en ópticas, farmacias y grandes superficies. Sin embargo, existen diversos establecimientos donde se pueden conseguir de manera gratuita, aunque es probable que el stock esté bajo mínimos o que incluso se hayan agotado.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE se repartieron dos millones de gafas homologadas para ver el eclipse total de sol. La ONCE reparte desde hace días 1,7 millones entre sus más de 23.000 vendedores.

Además de los puestos de la ONCE, entre los lugares donde han repartido gafas gratuitamente destacan:

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas y A Coruña.

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Real Jardín Botánico de Madrid.

Parque de las Ciencias de Granada.

Museo de la Ciencia de Valladolid.

Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Planetario de Castellón.

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.

Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, entre otros.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha repartido 50.000 gafas en bibliotecas y espacios municipales como el Planetario de Madrid, el Museo de Historia, el Museo de San Isidro o los centros culturales de Conde Duque.

Dónde comprar las gafas homologadas

Quienes no consigan una de las unidades gratuitas todavía pueden adquirirlas en distintos establecimientos. Las gafas para eclipses se venden en tiendas especializadas en astronomía, ópticas, farmacias, algunos supermercados y plataformas de comercio electrónico, aunque el stock varía considerablemente según la ubicación.

Entre las cadenas que han vendido anteojos o filtros para ver el eclipse están Alcampo, Carrefour, Aldi y El Corte Inglés. No obstante, en muchos establecimientos las unidades se han terminado en los días recientes.

Eso sí, los especialistas recomiendan comprobar siempre que el producto esté certificado antes de comprarlo, especialmente en internet. Las únicas gafas aptas para observar un eclipse son aquellas que cumplen la norma internacional ISO 12312-2:2015. Esta referencia debe aparecer impresa en la montura o en una de las varillas del producto.

Cuándo será el eclipse

El eclipse comenzará a verse en España alrededor de las 19:30 horas, aunque la hora exacta dependerá del municipio desde el que se observe. La fase de totalidad llegará aproximadamente una hora después, sobre las 20:30h, y se prolongará durante poco más de un minuto en buena parte de los lugares situados dentro de la franja central.

En A Coruña, por ejemplo, comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 y terminará a las 21:22, con una totalidad de 76 segundos. En Burgos, el máximo llegará a las 20:29 y la totalidad alcanzará los 104 segundos. En Madrid capital, sin embargo, la situación será diferente: el eclipse será parcial, comenzará a las 19:37 y alcanzará su máximo a las 20:32, con el Sol a apenas 7,2 grados sobre el horizonte.

Por eso, una de las claves para planificar la observación es consultar la hora exacta correspondiente al municipio elegido. La franja de totalidad pasará por buena parte del norte y del interior peninsular y continuará hacia el Mediterráneo y Baleares. Entre las capitales y ciudades que quedarán dentro de la zona de totalidad se encuentran A Coruña, Lugo, Oviedo, Palencia, Burgos, Soria, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València y Castellón, entre otras.

La situación será muy distinta en la mitad sur. Allí el eclipse podrá observarse, pero será parcial y el Sol no llegará a quedar completamente oculto.