A qué hora es el eclipse solar del día 12 de agosto: consulta los horarios por zonas en toda España

Cuenta atrás para el eclipse total de Sol en España. Nuestro país afronta la semana decisiva, siendo el miércoles 12 de agosto el momento en el que la Luna tapará nuestra estrella para dar lugar a uno de los eventos astronómicos más esperados de los últimos años.

La franja de totalidad y la duración del eclipse depende de la zona en la que te encuentres, aunque el 100% será más bien visible a partir del centro peninsular y hacia el norte, donde se podrá disfrutar de más tiempo contemplando el llamado 'anillo'.

A qué hora es el eclipse del 12 de agosto: hora por zonas de su comienzo, totalidad y final

Estos son los horarios del evento por provincia en nuestro país:

Galicia

A Coruña: El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su máximo en torno a las 20:28 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 16 segundos.

Lugo: El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:28 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 30 segundos.

Ourense: El eclipse comenzará alrededor de las 19:32 horas y llegará a su máximo sobre las 20:29 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 12 segundos.

Pontevedra: El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su máximo cerca de las 20:29 horas. La totalidad no será visible en toda la provincia y dependerá de la zona concreta.

Asturias

El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:27 horas. Es una de las mejores zonas de España para observarlo, con una totalidad de aproximadamente 1 minuto y 48 segundos en Oviedo y hasta cerca de 1 minuto y 50 segundos en algunos puntos de la provincia.

Cantabria

El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:27 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 4 segundos en Santander.

País Vasco

Álava: El eclipse comenzará alrededor de las 19:32 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:27 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto.

Vizcaya: El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y llegará a su máximo sobre las 20:27 horas. La totalidad será breve, de alrededor de 30 segundos en Bilbao.

Guipúzcoa: El eclipse será visible de forma parcial, sin totalidad en la mayor parte de la provincia.

Navarra

El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:27 horas. La franja de totalidad atravesará principalmente las zonas occidentales de la comunidad, por lo que la duración dependerá del municipio.

La Rioja

El eclipse comenzará alrededor de las 19:33 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:28 horas. La totalidad rondará 1 minuto y 20 segundos en las mejores zonas.

Castilla y León

Burgos: El eclipse comenzará alrededor de las 19:33 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:28-20:29 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 44 segundos.

León: El eclipse comenzará alrededor de las 19:32 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:28-20:29 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 44 segundos.

Palencia: El eclipse comenzará alrededor de las 19:33 horas y llegará a su máximo sobre las 20:28 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 42 segundos.

Valladolid: El eclipse comenzará alrededor de las 19:34 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:29 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 30 segundos.

Zamora: El eclipse comenzará alrededor de las 19:34 horas y llegará a su máximo sobre las 20:30 horas. La provincia se encuentra cerca del límite de la franja de totalidad, por lo que la duración dependerá de la ubicación.

Soria: El eclipse comenzará alrededor de las 19:34 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:28 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 37 segundos.

Segovia: El eclipse comenzará alrededor de las 19:35 horas y llegará a su máximo sobre las 20:29 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto.

Ávila: El eclipse comenzará alrededor de las 19:36 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:31 horas. La totalidad será visible principalmente en el norte y noreste de la provincia.

Salamanca: El eclipse será visible de forma parcial, aunque algunas zonas próximas a la franja de totalidad podrán registrar una ocultación muy elevada.

Comunidad de Madrid

El eclipse comenzará alrededor de las 19:36 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:32 horas. La mayor parte de la Comunidad verá un eclipse parcial, pero la franja de totalidad atraviesa el extremo norte de la región. La duración exacta dependerá del municipio. La capital queda fuera de la totalidad.

Castilla-La Mancha

Guadalajara: El eclipse comenzará alrededor de las 19:36 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:30 horas. La totalidad será visible en buena parte de las zonas situadas dentro de la franja, con una duración aproximada de 1 minuto y 30 segundos en los mejores puntos.

Cuenca: El eclipse comenzará alrededor de las 19:37 horas y llegará a su máximo sobre las 20:32 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 25 segundos en las zonas más favorables.

Toledo: El eclipse comenzará alrededor de las 19:37 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:34 horas. Será principalmente parcial, aunque algunas zonas podrán quedar dentro o muy próximas a la franja de totalidad.

Ciudad Real: El eclipse comenzará alrededor de las 19:39 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:35 horas. Será visible de forma parcial.

Albacete: El eclipse comenzará alrededor de las 19:38 horas y llegará a su máximo sobre las 20:34 horas. Será visible de forma parcial, con mayores porcentajes de ocultación en las zonas más próximas a la franja de totalidad.

Aragón

Huesca: El eclipse comenzará alrededor de las 19:32 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:27 horas. La provincia se encuentra en la zona de totalidad, aunque algunos puntos están muy próximos al límite.

Zaragoza: El eclipse comenzará alrededor de las 19:34 horas y llegará a su máximo sobre las 20:29 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 24 segundos.

Teruel: El eclipse comenzará alrededor de las 19:36 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:30 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 40 segundos.

Cataluña

Lleida: El eclipse comenzará alrededor de las 19:34 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:29 horas. La totalidad será visible en buena parte de la provincia, aunque la duración variará según la localidad.

Tarragona: El eclipse comenzará alrededor de las 19:35 horas y llegará a su máximo sobre las 20:30 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 30 segundos.

Barcelona: El eclipse será visible de forma parcial. La ciudad de Barcelona queda fuera de la franja de totalidad.

Girona: El eclipse será visible de forma parcial, con un elevado porcentaje de ocultación, pero sin totalidad en la mayor parte de la provincia.

Comunidad Valenciana

Castellón: El eclipse comenzará alrededor de las 19:37 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:32 horas. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 30 segundos.

Valencia: El eclipse comenzará alrededor de las 19:37 horas y llegará a su máximo sobre las 20:32 horas. La totalidad será visible en determinadas zonas, con una duración aproximada de 1 minuto y medio.

Alicante: El eclipse comenzará alrededor de las 19:40 horas y alcanzará su máximo sobre las 20:35 horas. Será visible de forma parcial.

Islas Baleares

El eclipse comenzará alrededor de las 19:38 horas y alcanzará su máximo aproximadamente a las 20:32 horas. La totalidad será visible en las islas, con una duración que puede alcanzar aproximadamente 1 minuto y 36 segundos en Palma. Al producirse muy cerca del horizonte, será especialmente importante disponer de una vista completamente despejada hacia el oeste.

Andalucía

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla: El eclipse será visible de forma parcial durante el atardecer. La totalidad no será visible en Andalucía. En las diferentes provincias, el comienzo se producirá aproximadamente entre las 19:45 y las 20:00 horas y el máximo tendrá lugar entre las 20:35 y las 20:50 horas, con variaciones según la localidad.

Extremadura

Badajoz y Cáceres: El eclipse será visible de forma parcial. La totalidad no será visible desde Extremadura.

Región de Murcia

El eclipse será visible de forma parcial durante el atardecer, sin llegar a producirse la totalidad.

Canarias

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas: El eclipse no será visible como totalidad desde Canarias. La visibilidad será parcial y dependerá de la isla y de la posición del Sol sobre el horizonte.