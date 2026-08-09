Italia ve "inaceptable" la reacción de España de suspender Schengen y carga contra Sánchez por "dramatizar" mientras Bruselas media entre ambos: "Los controles son temporales"

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este domingo la orden del Ministerio de Interior que restablece durante 30 días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas de pasajeros procedentes de Italia, que se aplican de forma aleatoria para reducir su impacto sobre la libre circulación.

La decisión del Gobierno español se produce después de que Italia decidiera restablecer los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, con el argumento de evitar posibles movimientos secundarios hacia territorio italiano. España reclamó la retirada de esos controles y, ante la negativa de Italia, anunció la tarde del viernes que este mismo sábado iba a adoptar medidas similares para los viajeros llegados desde Italia.

España controla a 199 viajeros de terceros países

En el primer día tras el restablecimiento de la medida, la Policía Nacional ha controlado a 199 viajeros nacionales de terceros países llegados a España en doce vuelos procedentes de Italia. Según los datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, que corresponden al periodo comprendido entre las 00:01 y las 21:00 horas de este sábado, los controles se han efectuado en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia.

El mayor número de pasajeros controlados se ha registrado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se ha revisado la documentación de 83 nacionales de terceros países que viajaban en un vuelo procedente de Roma.

En Barcelona-El Prat se han controlado dos vuelos llegados de Milán y Roma, con un total de 67 pasajeros de terceros países, mientras que en Valencia se han revisado tres vuelos procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari y se ha controlado a 33 personas.

En Sevilla, los controles han afectado a dos vuelos procedentes de Bolonia y Florencia y a once pasajeros, mientras que en Bilbao se ha controlado a cinco viajeros de un vuelo llegado desde Roma. En Alicante se han incluido en el dispositivo tres vuelos, aunque no se ha efectuado ningún control a nacionales de terceros países.

Controles aleatorios y "a puerta de avión"

Estos controles fronterizos de carácter aleatorio se han establecido "a puerta de avión" para los viajeros procedentes de Italia y tienen como objetivo comprobar la situación de los ciudadanos de terceros países que puedan desplazarse posteriormente a España.

Las comprobaciones se realizan sobre pasajeros de vuelos procedentes de Italia y se centran en ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, dentro de las actuaciones de vigilancia fronteriza adoptadas por las autoridades españolas.

Italia carga contra España: "Es inaceptable e incomprensible"

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, cree que la reacción de España de suspender también el tratado de libre circulación de Schengen es "incomprensible y totalmente inaceptable". "Suspendimos el espacio Schengen, como exigen los Tratados, porque ocurrió algo extraordinario en Ceuta", afirmó Tajani en una entrevista publicada este domingo en el diario La Stampa.

"Incluso hoy, el alcalde (de Ceuta, Juan Jesús) Vivas afirma que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen allí. Y miles son africanos subsaharianos que no pueden ser repatriados. Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable es la reacción de España", afirmó Tajani, a pesar de que el gobierno ceutí ha rebajado la cifra de personas que permanecen allí a entre 3.000 y 5.000.

"Es Sánchez quien ha dramatizado"

Tajani reiteró que se tomó la decisión, ya que, según "los servicios de inteligencia españoles, existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto, y no levantar la medida es una precaución". "Esperamos poder levantar la suspensión pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido. Es (Pedro) Sánchez quien ha dramatizado", aseveró el ministro y líder de Forza Italia.

Al ser preguntado si la "medida es simbólica" ya que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, el también vicepresidente del Gobierno italiano afirmó que España sí está en ese espacio y que "el riesgo, como también señala la prensa española, reside en los movimientos migratorios de personas no marroquíes". "¿Adónde van tras llegar a España? Italia, como destino, es el país más expuesto. No somos Alemania ni Noruega", indicó.

"Es necesario poner orden: no estamos en contra de España, pero tenemos el deber de proteger nuestras fronteras. Y no cabe duda de que la llegada de personas procedentes del África subsahariana supone una amenaza yihadista. La propia policía española ha detenido a individuos sospechosos", agregó el jefe de la diplomacia italiana.

El Gobierno espera que Italia "reaccione" y tenga claro que el espacio Schengen "no ha sido violado"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia "reaccione" y que tenga "claro" que el espacio Schengen está garantizado, sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta.

"No ha habido ninguna persona que haya llegado a la Península", ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios este domingo durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva).

Para Aagesen, el principal objetivo del Gobierno es "defender la dignidad de los ciudadanos españoles", motivo por el que ha trasladado su apoyo a las medidas aplicadas por parte del Ministerio de Interior.

Bruselas media entre ambos y tranquiliza: "Las fronteras son temporales"

Por su parte, el comisario de Migración de la Unión Europea (UE), Magnus Brunner, dijo que, tras estar en contacto con ministros de Interior de España e Italia, ambos países han garantizado que las fronteras interiores impuestas "son temporales". "Hoy me he puesto en contacto con los ministros de Interior tanto de España como de Italia. Ambos han confirmado que los controles en las fronteras interiores son temporales", aseguró el comisario europeo a través de redes sociales.

Asimismo, Brunner destacó "los avances que hemos logrado en la lucha contra la inmigración ilegal" e insistió en que "la confianza entre los Estados miembros es nuestro activo más valioso". Finalmente, el austríaco confió en que las autoridades españolas "han asegurado que los acontecimientos de Ceuta no tendrán repercusiones duraderas en el espacio Schengen", y añadió que, por ese motivo, "hay indicios procedentes de Italia de que los controles podrían levantarse pronto".