Las tres razones de Marruecos para haber impulsado la crisis en Ceuta: "Ha aprendido que cuando quiere algo de España, le basta con apretar y esperar"

La incursión protagonizada el jueves y el viernes por decenas de miles de personas por mar desde Marruecos a través del espigón del Tarajal ha dejado 67 muertos confirmados en el lado español, aunque la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estima que han muerto unas 130 personas, contando el lado marroquí, pero no ha recibido confirmación oficial.

Veintidós países de la Unión Europea han firmado una dura carta en la que vinculan la reciente crisis migratoria en Ceuta con las políticas del Gobierno español, que ha reprochado a los firmantes su gesto insolidario, al tiempo que ha pedido por su lado la convocatoria de los ministros de Interior.

Esta no es la primera crisis migratoria que vive Ceuta. Ya en mayo de 2021, el gobierno marroquí permitió que alrededor de 8.000 personas procedentes de Marruecos y otros países de África entraran en Ceuta en dos días. Esto fue interpretado como una represalia de Marruecos a España por la decisión de permitir que un líder del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español.

¿Por qué ha ocurrido ahora?

El Orden Mundial explica en JELO en verano que esta situación se conoce como "amenaza híbrida o zona gris", es decir, una serie de maniobras agresivas que buscan desestabilizar al adversario, pero en la que es muy difícil identificar al responsable, como es el caso, por ejemplo, de los ciberataques.

"En este caso, está la instrumentalización de la inmigración como arma geopolítica, que es un recurso habitual de Marruecos hacia España. Sabemos que Marruecos permite o impide voluntariamente la llegada de migrantes a esa frontera española, ya sea por mar o a Ceuta y Melilla, como tuvimos el caso del año 2021", explica.

Pero, ¿qué razones podían haber llevado a Marruecos a impulsar esta acción en este momento?

La sentencia del Tribunal Supremo

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo español concluía que solo se podrían devolver a aquellas personas que hubieran llegado por tierra, pero no por mar. "Sería una forma de probar ese criterio español generando cierta tensión", aseguran los expertos en información internacional.

Visita de Pedro Sánchez a Argelia

Justo después de la final del Mundial el pasado 19 de julio, el presidente del Gobierno cogió un vuelo desde Nueva York hasta Argelia. Este movimiento sería el "elemento geopolítico más interesante" en la crisis migratoria de Ceuta porque habría escenificado la "normalización de las relaciones" entre ambos países después de la crisis iniciada en 2022 a raíz del reconocimiento de Pedro Sánchez de ese plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. "Eso a Rabat no le agrada en absoluto porque Argelia es el principal enemigo geopolítico de Marruecos en el Magreb", aseguran.

Fiesta del trono de Mohamed VI

El pasado 30 de julio se celebró y el monarca estuvo en Tetuán y Castillejos, zonas cercanas a Ceuta. Además del simbolismo de la fecha, que conmemora esa ascensión al trono del rey marroquí, es posible que la seguridad local se centrara en el rey de Marruecos y descuidara la frontera haciendo más fácil cruzar a Ceuta.

Lo que está claro es que "es una maniobra de fuerza de Marruecos para demostrarle a España esa relación de dependencia que tenemos con nuestro vecino en el sur".

Los aliados de Marruecos

Sin embargo, hay que pensar que todos estos fenómenos no se pueden explicar únicamente con un solo factor, ya que hay una serie de elementos que permiten conectar los diversos puntos. Uno de ellos, que podría estar también detrás, sería el apoyo de Estados Unidos e Israel a esas maniobras de Marruecos en el contexto de ese rechazo a España al aumento del gasto en defensa en la OTAN, al rechazo a la guerra en Irán o al apoyo a Palestina.

"No digo que estén instigando esto, pero sí lo están apoyando por una especie de represalia por esas posiciones del Gobierno español. Como vemos, hay mucho de geopolítica en esto que está pasando en Ceuta", explican.

España queda atrapada en la rueda: Marruecos actúa y nuestro país reacciona

Lo que está claro, explican, es que parece que estamos siempre metidos en una rueda en la que Marruecos actúa y nosotros reaccionamos, porque no solo ha pasado esta semana, sino que ha sucedido lo mismo en otras ocasiones. Pero, la pregunta que queda en el aire es: ¿podemos salir de esta espiral?

El Orden Mundial asegura que sí sería posible, pero tendrían que cambiar algunas cosas. España utiliza en este caso la estrategia del "colchón de intereses", es decir, generar una dinámica de interdependencia para evitar acciones hostiles del otro país.

Ese colchón se construye con comercio (nosotros importamos mucho de Marruecos), inversiones en el país, cooperación en el control de fronteras. Marruecos controla la migración desde su lado, pero España paga parte de ese control. El problema es que ese colchón se ve "cada vez más desigual porque Marruecos no tiene una voluntad de desescalada" y cada vez se ve más fortalecida por una posición en la que tiene cada vez más peso y más aliados, "lo que a nosotros nos hace más dependientes". La clave es que Marruecos ha aprendido una lección con los años: cuando quiere algo de España, le basta con apretar y esperar y, probablemente, cedamos y consiga lo que quiere.

"Tomar una postura más dura con Marruecos"

El único actor no es el Gobierno porque Marruecos se aprovecha de una debilidad clara: la migración es un tema muy delicado para España, que polariza y genera desestabilidad y división, que es al final lo que busca. Y el cálculo le sale barato porque con poco esfuerzo consigue mucho rédito. Así que, ¿hay forma de revertir este proceso o cambiarlo? Sí. "Tomar una postura más dura con Marruecos, pero ojo, porque esto no está exento de coste", explican.

Marruecos ha ido construyendo alianzas con países como Israel o Estados Unidos y, por ejemplo, hay socios europeos como Francia que muchas veces han preferido apoyar a Marruecos antes que a España. Ha habido varios países europeos que han secundado la propuesta de Italia para excluir a España del Espacio Schengen por la crisis de Ceuta, "aunque legalmente no se pueda hacer exactamente". Por tanto, "realmente puedes tomar otro camino, pero en absoluto tiene por qué salir como queremos".

España, Marruecos y el Mundial de 2030

Lo que está claro es la repercusión que este tipo de situaciones tienen en la vida política nacional española porque, según explican, no olvidemos que en cuatro años "tenemos que colaborar mucho con Marruecos y Portugal porque organizamos el Mundial y eso tiene simbolismo".

De hecho, en la fiesta del trono, mientras Marruecos "ponía en jaque a Ceuta", teníamos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, yendo a visitar al rey de Marruecos. También hay que destacar que el próximo Congreso Anual de la FIFA se celebra en Rabat y ahí es donde, en principio, Infantino saldrá reelegido presidente: "A mí me cuesta pensar que Infantino vaya a apoyar que el Bernabéu o el Camp Nou sean sede de la final de la Copa del Mundo de 2030".