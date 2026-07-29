Última hora de los incendios forestales en España, en directo: el fuego rebaja su amenaza en Madrid y en Castellón sigue sin control
El incendio de Madrid se mantiene sin reproducciones mientras los equipos de extinción siguen trabajando en consolidar su perímetro y controlar los puntos calientes. El fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue activo y sin control tras arrasar ya unas 10.000 hectáreas con un perímetro de 75,5 kilómetros.
España se prepara para una nueva ola de calor extremo: cuándo suben las temperaturas y zonas con más de 40 grados
En directo Actualizado a las
Evolución favorable del incendio en Madrid
Carreteras cortadas en Castellón
En Castellón siguen intransitables ocho carreteras: la CV-200 en Aín, la CV-203 en Caudiel, la CV-205 en Tales, la CV-215 en l'Alcúdia de Veo, la CV-219 en Eslida, la CV-223 en Nules, así como la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.
Comienza una nueva ola de calor a partir de este miércoles
Este miércoles comienza en España una nueva ola de calor, la cuarta del verano, con temperaturas muy elevadas y de hasta 42 grados en algunos puntos como en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra; aunque son probables los chubascos en el Pirineo de Girona. El inicio de esta ola de calor, que se prologará hasta al menos el domingo 2 de agosto, estará acompañado de estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos, con valores superiores a 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y a los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y Navarra; mientras que en Galicia y el Cantábrico bajarán de forma notable. Las mínimas subirán de manera generalizada en la Península y en Canarias, de forma notable en el alto Ebro; y solo bajarán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca.
Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur. Podrá darse calima en el sur de la Península y el viento será moderado y del nordeste en los litorales del sureste peninsular; flojo y del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia, y flojo y con predominio del suroeste en el resto; mientras soplará levante moderado en el Estrecho.
En Canarias, se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur; calima en su extremo oriental y viento alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.
Vías afectadas en Ávila
La afectación se mantiene en 14 carreteras en la provincia de Ávila: la AV-502, la AV-503, la AV-504, la AV-512 y la AV-562 en el entorno de Cebreros; la AV-561 en El Hoyo de Pinares; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-310 en Hoyo de la Guija; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.
Carreteras cortadas en Toledo
En la provincia de Toledo, la situación e mantiene estable tras haberse rebajado a nivel 2 la emergencia del incendio, aunque continúan cortadas al tráfico en ambos sentidos la CM-5006 y la CM-5053 a la altura de La Iglesuela del Tiétar.
Carreteras cortadas en Madrid
La cifra se ha reducido considerablemente tras el avance de la desescalada en la Comunidad de Madrid, donde se ha restablecido la circulación en una docena de vías.
De las 17 vías cortadas inicialmente en Madrid, actualmente solo permanecen cerradas cinco: la M-512 entre Robledondo y Robledo de Chavela; la M-521 entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela; la M-537 en Robledo de Chavela; la M-539 en dirección a El Quexigal y la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid. Carreteras principales como la M-501 o la M-507 ya han recuperado la circulación.
El incendio de Vall d'Uixó sigue sin control y quema ya 10.000 hectáreas
El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue activo y sin control tras arrasar ya unas 10.000 hectáreas con un perímetro de 75,5 kilómetros, mientras se ha decretado levantar parcialmente el confinamiento en los municipios de La Vilavella, Betxí y Onda.
Así lo anunció el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la última reunión del día del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, que volverá a reunirse a las nueve de la mañana de este miércoles, mientras se mantiene la cifra de 10.000 personas evacuadas por este incendio.
En el Cecopi se ha decidido también cerrar los accesos a los municipios que se encuentran aún evacuados, según Valderrama, quien ha informado de que durante esta jornada se han registrado nuevas dificultades para el trabajo de los medios aéreos debido a las condiciones meteorológicas, por lo que hasta las cinco de la tarde no han podido actuar en las zonas donde había más focos, como Tales y Alcudia de Veo.