Última hora de los incendios forestales en España, en directo: el fuego rebaja su amenaza en Madrid y en Castellón sigue sin control

Comienza una nueva ola de calor a partir de este miércoles

Este miércoles comienza en España una nueva ola de calor, la cuarta del verano, con temperaturas muy elevadas y de hasta 42 grados en algunos puntos como en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra; aunque son probables los chubascos en el Pirineo de Girona. El inicio de esta ola de calor, que se prologará hasta al menos el domingo 2 de agosto, estará acompañado de estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos, con valores superiores a 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y a los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y Navarra; mientras que en Galicia y el Cantábrico bajarán de forma notable. Las mínimas subirán de manera generalizada en la Península y en Canarias, de forma notable en el alto Ebro; y solo bajarán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca.

Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur. Podrá darse calima en el sur de la Península y el viento será moderado y del nordeste en los litorales del sureste peninsular; flojo y del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia, y flojo y con predominio del suroeste en el resto; mientras soplará levante moderado en el Estrecho.

En Canarias, se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur; calima en su extremo oriental y viento alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.