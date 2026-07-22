Carlos Alsina repasa sus más de 30 años de trayectoria radiofónica en 'Lo contó la radio'

A Carlos Alsina no le suele gustar escuchar nada de lo que ha hecho en la radio. Aún así, se ha prestado a ser el primer invitado de Lo contó la radio, donde Diego Fortea le ha hecho oír fragmentos de sus diferentes etapas profesionales en este medio: desde el primer informativo que presentó en Onda Cero (5 de enero de 1991), pasando por los espacios que condujo en Radio Intereconomía y Radio Voz, hasta llegar a los últimos programas que ha encabezado de nuevo en esta casa donde empezó, poco antes de que dejase de ser Cadena Rato para pasar a ser Onda Cero Radio, el 26 de noviembre de 1990.

Su primer recuerdo de radio

Antes de convertirse en una de las voces más reconocibles de la radio española, Alsina descubrió el medio en la cocina de su casa, donde, según recuerda, "la radio estaba todo el tiempo sonando" y era "la banda sonora permanente" del hogar. Conserva como primer recuerdo una cuña publicitaria cuyo estribillo todavía hoy sigue buscando: "Destape, destape... boom". "Estoy seguro de que existió. Llevo treinta años intentando que alguien me dé la razón", bromea.

Aunque estudió Ciencias en COU y parecía encaminado hacia una ingeniería, acabó matriculándose en Periodismo. Tras iniciar su carrera en ABC, en 1990 no dudó en abandonar el periódico cuando surgió la oportunidad de incorporarse a la recién creada Onda Cero Radio: "Lo dejé para irme a la radio porque era lo que más me divertía".

Los primeros pasos en Onda Cero

El archivo conserva su primer informativo en Onda Cero, emitido el 5 de enero de 1991, cuando apenas tenía 21 años. Escuchándolo hoy, Alsina no se muestra precisamente indulgente consigo mismo: "Aún no sabía leer. No sabía pausar, no sabía hacer un punto y seguido", comenta entre risas, hasta llegar a calificar aquella apertura como "informativamente inaceptable".

Pese a ello, su progresión fue rapidísima. Comenzó en el equipo de fin de semana siendo, como dice él mismo, "el último mono de la redacción", aprendiendo desde cero cómo montar una pieza o editar cintas abiertas. Dos años después ya formaba parte del equipo de Al Día, que presentaba Javier González Ferrari, quien terminó marchándose por un mosqueo cuando le quitaron media hora de programa. Que su sustituto, Félix Madero, no quisiera asumir la ausencia de González Ferrari, provocó una situación inesperada: con solo 24 años, Alsina terminó dirigiendo provisionalmente el informativo matinal durante varios meses, aunque, como recuerda entre risas, "seguía siendo redactor y sin plus de responsabilidad".

ALSINA EN LOS 90 | ONDA CERO

El salto a Antena 3 de Radio

Su siguiente cambio de emisora llegó en 1993. Tras hacerse cargo de Al Día durante varios meses, Javier González Ferrari recibió el encargo de relanzar Hora Cero en Antena 3 Radio y se llevó con él a Carlos Alsina como subdirector.

La propuesta suponía un importante salto profesional para un periodista de apenas 24 años. Él mismo recuerda que acudió a hablar con la dirección de Informativos de Onda Cero para conocer sus planes de futuro, pero, al no obtener una respuesta clara, aceptó la oferta de marcharse a Antena 3 de Radio. Para un joven que había crecido escuchando Antena 3 Radio, el fichaje suponía además cumplir un pequeño sueño.

Su etapa en esta emisora ubicada en la calle Oquendo 23 de Madrid estuvo marcada por uno de los episodios que le dejó más impactado. En plena emisión de Hora Cero, tras un apagón repentino de los ordenadores que desbarató todo el trabajo de redacción, Javier González Ferrari sufrió un amago de infarto y tuvo que abandonar el estudio. Entonces apareció Carlos Carnicero en la redacción gritando: "¡Alsina, ven inmediatamente al estudio!"

Mientras Ferrari era atendido, el joven subdirector tuvo que hacerse cargo del programa. Antes de volver al micrófono solo puso una condición: "Hasta que no aviséis a su mujer, yo no retomo el programa", consciente de que estaría escuchando la emisión. Los tertulianos le arroparon durante toda la noche. "Ese fue mi debut haciendo un programa de tertulia", resume.

Su breve paso por la Cadena SER

El siguiente cambio no fue voluntario. En 1994, el grupo PRISA decidió cerrar Antena 3 Radio tras adquirirla un año antes, y los redactores con contrato en vigor fueron trasladados a la Cadena SER, al edificio de Gran Vía, 32. Alsina recaló en el equipo de Hora 25, con Carlos Llamas, una etapa prácticamente desconocida para el público. "Sólo estuve tres meses", recuerda Alsina. Sin embargo, la experiencia no resultó sencilla. "No sabían muy bien qué hacer con nosotros", afirma al recordar la llegada del equipo procedente de Antena 3. Nunca llegó a hacer antena en el programa al que fue destinado, por lo que fue enviado a hacer boletines informativos en Sinfo Radio Antena 3, la emisora de música clásica de PRISA que terminó siendo destinada para emitir otras sintonías del grupo como Máxima FM. Después del verano, no le renovaron el contrato.

Empezando de cero en dos emisoras nuevas

Tras salir de la SER, en octubre del 94, recibió la llamada para participar en el nacimiento de Radio Intereconomía, convirtiéndose en una de las primeras voces de la nueva emisora.

Sin embargo, aquel proyecto apenas duró unos meses para él. En diciembre de 1994, una nueva oportunidad profesional llamó a su puerta: incorporarse al lanzamiento de Radio Voz, donde volvió a formar parte de un equipo prácticamente desde cero. De aquella etapa guarda un recuerdo especialmente intenso: "Lo más hermoso que te puede suceder en este oficio es hacer nacer una radio nueva", afirma, aunque matiza que en esos primeros días "todo sale mal y todo el tiempo están fallando cosas". Pese a ello, recuerda que "el primer día es una felicidad constante". El objetivo de la nueva cadena era, según explica, "parecerse lo más posible a Antena 3 Radio", y el equipo lo componían "cuatro gatos" que sacaban adelante cinco horas diarias de emisión "con una gran ilusión todos". Aquella dedicación también tuvo un coste personal: "No he estado más delgado en mi vida, por puro desfallecimiento", confiesa, hasta el punto de decir "empecé ahí a gastarme".

Durante su etapa en Radio Voz vivió una de las anécdotas más insólitas de su carrera. En plena emisión, el técnico de sonido abandonó el control víctima de un fuerte apretón, dejando a Alsina solo al frente del programa durante un buen rato.

Su regreso a Onda Cero

Tras su paso por Radio Voz, Onda Cero volvió a llamar a su puerta. La cadena recuperó a Alsina para ponerle de nuevo al frente de Al Día y, al mismo tiempo, incorporarse al equipo de Protagonistas, presentado por Luis del Olmo, para hacer el repaso de noticias. El veterano comunicador sometía a prueba a todos sus colaboradores desde el primer día y Alsina tampoco fue una excepción. "Luis daba una oportunidad: si no le gustabas el primer día... olvídate", recuerda. En su caso, aquella prueba salió bien: "A Luis le valió y ya me quedé haciendo el resumen de las ocho".

Aceptó regresar sin dudarlo porque "volver a Onda Cero tenía un elemento sentimental", una circunstancia que, según explica, supo aprovechar Félix Madero (entonces director de informativos) para convencerle. Aquella segunda etapa en la emisora estuvo repleta de madrugones, información diaria y una creciente responsabilidad profesional. "Vivía de noche", resume al recordar aquellos años. Al mismo tiempo, la cadena vivió una profunda reestructuración tras ser adquirida por Telefónica y la compra de Radio España. El informativo Al Día desapareció de la programación y Alsina fue recolocado al frente de Cuenta la radio, un espacio semanal de reportajes de madrugada al que asegura guardar "mucho cariño" porque era "una hora de radio muy currada, muy trabajada" y les permitía recorrer España realizando reportajes sobre el terreno. "Se me dio la oportunidad de hacer algo que a mí me gusta mucho", recuerda.

Poco después volvió a cambiar de destino. La nueva dirección de la cadena le encargó Hoy empieza todo, otro programa de madrugada (esta vez diario) que él mismo define como "un programa de retales", pensado para repasar la programación del día anterior pero que su equipo acabó transformando en "otra cosa, afortunadamente". Aunque reconoce que "no tenía ningún peso en la programación", ese espacio le permitió regresar cada mañana a Protagonistas para realizar el resumen informativo junto a Luis del Olmo. Un día, tratando de apelar a que sus jefes le ofreciesen una situación más estable, se alió con Luis del Olmo para decir en antena que se marchaba de Onda Cero.

En aquellos años también compaginó colaboraciones en La Rosa de los Vientos y llegó a presentar el despertador musical Esta boca es mía en Onda Cero Música, un proyecto que apenas permaneció tres meses en antena. Aquella sucesión de cambios refleja una etapa especialmente inestable dentro de la cadena, en la que, como él mismo resume, "estábamos todo el tiempo cambiando de directivos, de filosofías, de programaciones y de mil cosas".

ALSINA AL DIA | ONDA CERO

El año en el que dejó la radio para trabajar en la tele

No todo el mundo sabe que Alsina llegó a abandonar temporalmente la radio. Tras una etapa especialmente convulsa en Onda Cero, marcada por constantes cambios de dirección, de programación y por varios proyectos de corta duración, terminó sintiendo el desgaste. Finalmente pidió una excedencia y aceptó un reto completamente distinto: convertirse en guionista del concurso El rival más débil, en Televisión Española. "Compartíamos comedor con los de Aquí no hay quien viva", señala como curiosidad, ya que ambos equipos grababan en los estudios de la localidad de Moraleja de Enmedio.

Su peor etapa profesional

Aquella aventura televisiva, sin embargo, fue solo un paréntesis. Onda Cero volvió a llamar a Carlos Alsina. Javier González Ferrari, recién nombrado presidente de la cadena, quería que presentara La Brújula, pero el proyecto se frustró en el último momento. En su lugar, la cadena le encomendó la dirección y presentación de Noticias en Onda Cero y, un año más tarde, la Dirección de Informativos.

Aunque aquella responsabilidad coincidió con grandes coberturas informativas, como la guerra de Irak o el incendio del edificio Windsor, Alsina sorprende al calificarla como "la peor etapa" de toda su trayectoria profesional. "Yo no fui un buen director de Informativos", opina. A su juicio, "tenía ideas que no funcionaban de cómo organizar la redacción, de cómo cambiarlo todo". "Cambié demasiadas cosas y no funcionaron". Además, considera que era incompatible asumir simultáneamente la dirección de los servicios informativos y la presentación del informativo del mediodía: "Es un lío dirigir los informativos y, a la vez, dirigir uno de los informativos".

Aquella etapa concluyó en 2005, cuando por fin recibió la oportunidad de ponerse al frente de La Brújula. De hecho, recuerda que la primera idea de la cadena era que compatibilizara ambas funciones, una posibilidad que rechazó de plano: "Yo morir no quiero, no puede ser".

Carlos Alsina en 2005 | Pedro Menéndez

La Brújula, La Cultureta y el nacimiento de Más de uno

En 2005 llegó por fin la oportunidad de dirigir La Brújula. Aunque, una vez más, Alsina apunta que aquel 5 de septiembre de 2005 no hizo el mejor comienzo de todos, ya que tendría que haber empezado hablando de la OPA de Gas Natural sobre Endesa como principal asunto de actualidad. Al escuchar aquel debut, Alsina se juzga una vez más diciendo "el presentador claramente está ahogao" y añade "yo no me sentía con capacidad para cambiar todo lo que llevábamos hecho y empezar con lo que tendría que haber empezado". Al frente de este espacio narró algunos de los acontecimientos más relevantes de la actualidad, entre ellos el anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA. "Aquí este señor ya sabe escribir y leer para la radio", reconoce al escuchar la grabación de su despedida del programa en abril de 2015, justo cuando dejó las tardes para asumir las mañanas de Onda Cero con Más de uno. La transición coincidió con la conversión de La Cultureta, nacida unos meses antes dentro de La Brújula, en un programa independiente. Alsina explica que una de las principales razones para mantenerla fue "mantener vivo el equipo y el clima que se había creado entre los culturetas de la primera época".