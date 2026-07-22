La angustia por las consecuencias del incendio en la provincia de Guadalajara: "No sabemos qué pasará con el turismo"

El gran incendio que arrasa la provincia de Guadalajara ha transformado el paisaje de la Sierra Norte en un escenario de desolación y preocupación, convirtiéndose en el segundo peor de la historia del país con más de 300 kilómetros cuadrados calcinados.

El violento avance del fuego durante los últimos días ha obligado a los equipos de emergencia a tomar decisiones drásticas para proteger las vidas humanas. En este contexto, pueblos enteros han tenido que ser evacuados de urgencia, dejando atrás hogares y negocios.

Isabel Bancheraud, concejala de Turismo de Hiendelaencina, explica que la evacuación fue un momento crítico coordinado con enorme rapidez por la Guardia Civil y el propio alcalde del municipio.

Desalojados desde el pasado lunes, alrededor de un centenar de vecinos empadronados en el pueblo viven ahora con la incertidumbre como única compañera. Bancheraud detalla que, a pesar de recibir con cuentagotas la información oficial, los evacuados saben que su zona se encuentra actualmente estabilizada, aunque el temor persiste debido a unas condiciones que siguen amenazando un bosque de incalculable valor ecológico.

Aunque la posibilidad de regresar a los hogares ya se plantea, la concejala incide en que las autoridades mantienen la cautela y no fijan un momento definitivo, priorizando en todo momento salvar a las personas y los pueblos antes de centrarse en extinguir por completo el fuego.

Ante esta situación, Cruz Roja ha habilitado un centro de acogida en el polideportivo local, sin embargo, el elevado aforo y el ruido constante dificultan la estancia, llevando a muchos a buscar alternativas.

La mayoría de los vecinos no residentes han regresado a sus viviendas principales, mientras que el resto ha encontrado refugio gracias a la enorme solidaridad de quienes han abierto sus casas.

La propia Bancheraud ejemplifica esta situación al encontrarse refugiada en un municipio cercano a Sigüenza junto a otras tres mujeres de su pueblo que vivían solas, evitando que pasaran por el mal trago de no saber donde quedarse durante estos tensos días de espera.

La amenaza al patrimonio natural y la incertidumbre turística

Guadalajara recibirá este miércoles la visita institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder regional, Emiliano García-Page.

Por otro lado, Bancheraud, quien además es dueña de una casa rural en la Sierra Norte, transmite la inmensa preocupación local por el impacto que las llamas tendrán en su medio de vida.

Hiendelaencina está invirtiendo en turismo y en la recuperación de su rico pasado como antigua mina de plata. Se está llevando a cabo todo un entramado compuesto por rutas sobre los restos arqueológicos, un museo, reservas fluviales y jornadas de especialistas y jóvenes destinadas a hacer visitable el entorno del parque natural. Ese esfuerzo es, precisamente, lo que hacía a la sierra tan bonita y atractiva, y ahora se ve directamente amenazada.

El incendio arroja un manto de duda sobre las temporadas clave para la supervivencia del municipio. La concejala confiesa que no se sabe qué pasará con la vital campaña de agosto, un mes en el que el pueblo se perfilaba como uno de los mejores puntos de observación para un esperado eclipse, ni tampoco con la temporada de otoño.

Los vecinos desconocen en qué estado quedará el entorno cuando por fin puedan volver a sus casas, o si aún contarán con esos rincones bonitos y recursos necesarios para remontar y poder seguir viviendo del turismo rural.

Pese a la evidente dureza de esta catástrofe y al inmenso dolor por el patrimonio perdido, la concejala se niega a dar la batalla por perdida y lanza un mensaje rotundo de cara a la reconstrucción: "Nosotros somos unos resilientes".