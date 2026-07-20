Boticaria García: "La tormenta perfecta se desencadena antes de que llegue la menopausia"

María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García, ha acudido al programa Por Fin para hablar sobre su reciente estudio "Mujeres de hierro" y sobre el libro que ha escrito junto al doctor Javier Butragueño. Con ello, buscan explicar a las mujeres a partir de los cuarenta años los hábitos adecuados para transformar y afrontar de una mejor manera la perimenopausia y la menopausia.

El libro, titulado "Mujeres de hierro: transforma tu perimenopausia y menopausia con hábitos estrella de alimentación y ejercicio que funcionan", plantea un abecedario en el que cada letra desarrolla distintos hábitos para mejorar el bienestar de las mujeres durante esta etapa. En sus páginas tratan temas como el abdomen, el sueño, la flacidez, los complementos alimenticios y la libido. La divulgadora científica ha explicado que puede leerse de principio a fin o consultarse de manera aleatoria según las necesidades de cada lectora.

Boticaria García ha señalado que la estructura del libro nació a partir de las preguntas y las preocupaciones que le trasladaban sus numerosas seguidoras de redes sociales. Lo que más le sorprendió, según ha explicado, fue que algunos profesionales "normalizaran" que una mujer siguiera teniendo la menstruación y descartaran la llegada de la menopausia pese a presentar síntomas relacionados con ella, recomendándoles simplemente "aguantar". Frente a esta situación, García propone una serie de hábitos basados en el entrenamiento de fuerza a través de su método Tris Tras para prepararse durante la perimenopausia.

Estudio de "Mujeres de hierro"

"Mujeres de hierro", además de un libro, es también un estudio realizado junto a la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Granada con el objetivo de investigar sobre el proceso de perimenopausia y menopausia y ofrecer respuestas a las mujeres. Según ha explicado Boticaria García, ese estudio se ha realizado con la participación de más de 100.000 mujeres de entre cuarenta y setenta años mediante una encuesta de quince minutos de duración. Con los datos recogidos recopilados se elaborará posteriormente una publicación científica.

García ha comentado a la presentadora del programa, Isabel Lobo, que los resultados del estudio serán presentados en Brasil en octubre de 2026, durante el Congreso Mundial de la Menopausia. Sin embargo, los primeros datos ya apuntan a que "la tormenta perfecta se desencadena antes de que llegue la menopausia", ha afirmado.

Síntomas de la perimenopausia y menopausia

La divulgadora científica ha asegurado que, tras analizar los datos de una de cada cien mujeres españolas participantes en el estudio, han comprobado que la mayoría comienza a experimentar síntomas antes de que le desaparezca la menstruación. Eso supone, según García, un "tiempo valioso" que muchas mujeres pierden por no saber identificar lo que les ocurre ni actuar a tiempo.

Entre los síntomas más habituales se encuentran el cansancio, la niebla mental, la disminución del deseo sexual o la ansiedad, factores que pueden provocar una importante desestructuración durante esa etapa. García, ha destacado que el 85% de las mujeres españolas participantes en el estudio sufren cansancio. Además, la investigación ofrece un informe personalizado basado en la evidencia científica que permite conocer la situación de cada mujer dentro del proceso de perimenopausia y menopausia.

Boticaria García también ha compartido el caso de una seguidora que, tras leer el libro, decidió informarse más antes de aceptar la primera opción médica que le habían planteado. Al descubrir lo que le ocurría realmente, aseguró sentirse mucho mejor. "Que bonito decir que con un libro y con un estudio puedes impactar de manera real de una forma que ningún vídeo de TikTok ni ningún reel puede ofrecer", ha concluido la especialista.

El libro ofrece hábitos para afrontar la menopausia

Según ha explicado Boticaria García, muchas mujeres que han leído el libro han podido comprender mejor las patologías y cambios que experimentaban en sus cuerpos y han encontrado soluciones para afrontar sus síntomas.

La divulgadora científica ha señalado que todos los cambios que se producen en el organismo durante la perimenopausia y menopausia tienen una explicación. Sobre la acumulación de grasa abdominal, ha explicado que se produce por un cambio de "código postal de la grasa". Al disminuir los estrógenos, el cuerpo puede acumular más grasa en esta zona porque deja de tener la misma función protectora durante la etapa fértil. Además, ha añadido que un aumento de cortisol también puede favorecer la acumulación de grasa abdominal.

Para combatir estos cambios, García ha destacado la importancia de entrenar la musculatura y ha defendido que un ejercicio más moderado puede ser más efectivo que un entrenamiento excesivamente intenso. Ha explicado que su método Tris Tras consiste en combinar ejercicios de fuerza y cardio dos veces por semana durante quince minutos. Según ha indicado, este sistema cuenta con respaldo científico y permite obtener beneficios metabólicos sin necesidad de pasar largas horas en el gimnasio.

Boticaria García ha insistido en que la clave no está en obsesionarse con quemar calorías, sino en "abrir esa farmacia interna, reducir el dolor interior y obtener más energía, más vitalidad". Además, ha afirmado que, de forma metafórica, "ser una mujer de hierro es lo mejor que le puede pasar a una mujer".