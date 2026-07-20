El recorrido que hará la Selección Española por las calles de Madrid hasta la celebración en Cibeles: programa y horarios

El eco del triunfo de la Selección Española en tierras estadounidenses se trasladará este lunes a las calles de Madrid para rendir tributo a los nuevos campeones del mundo.

La expedición de La Roja tiene previsto tomar tierra en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en torno a las 14:00 horas, a bordo de un avión A350 de la compañía Iberia procedente del Aeropuerto Internacional de Newark.

En sus bodegas viaja la Copa del Mundo que consagraron en la histórica final del domingo, el epicentro de una jornada que arrancará con los tradicionales y protocolarios actos oficiales con las altas instituciones del Estado antes de dar paso a la gran fiesta popular.

El gran momento para los aficionados llegará al atardecer, cuando los jugadores y el cuerpo técnico se suban al autobús descubierto para iniciar una rúa histórica por el corazón de la capital.

Recorrido por las calles de Madrid

El arranque del desfile está programado alrededor de las 19:00 horas desde el distrito de Moncloa. A partir de ahí, el vehículo de los campeones enfilará una ruta monumental que transcurrirá por las siguientes calles

Princesa

Alberto Aguilera

Carranza

Sagasta

Génova

Jorge Juan

Goya

Serrano

Puerta de Alcalá

Alfonso XII

Montalbán (donde ya accederán a la sede del Ayuntamiento de Madrid, en cuya puerta, frente a la estatua de Cibeles, saldrán al escenario para la gran celebración con los aficionados)

Música, espectáculos y la apoteosis final

El destino final de este viaje triunfal no podía ser otro que la Plaza de Cibeles, el templo habitual de las grandes gestas balompédicas y el escenario central dispuesto por la Real Federación Española de Fútbol.

Para amenizar la impaciente espera de los jugadores, la programación artística en el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones arrancará a las 18:00 horas, ofreciendo una extensa escaleta que incluye actuaciones musicales en directo de diversos artistas, los primeros confirmados han sido Los DJ¨s Barce, Alex Martini y Pawly, además del famoso grupo 'Arde Bogotá', según ha avanzado la Selección Española en su cuenta de X. También contará con espectáculos visuales y de animación.

De acuerdo con las estimaciones de la federación, el autobús descubierto con los héroes de Nueva Jersey completará su itinerario urbano y hará su entrada triunfal en la plaza en torno a las 21:00 horas, momento en el que los futbolistas ofrecerán el trofeo a la afición en un fin de fiesta que promete ser inolvidable.