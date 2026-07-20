España acapara los premios individuales del Mundial: Rodri, MVP; Unai Simón, mejor portero; y Cubarsí, mejor joven

España no solo conquistó el Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección de Luis de la Fuente también dominó los premios individuales del torneo, con Rodri Hernández elegido mejor jugador, Unai Simón como mejor portero y Pau Cubarsí reconocido como el mejor futbolista joven del campeonato.

Rodri, Balón de Oro del Mundial

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández fue distinguido como el mejor jugador del Mundial 2026, recibiendo el Balón de Oro del torneo tras liderar a España hacia la conquista del título.

El futbolista del Manchester City, que ya conquistó el Balón de Oro en 2024, volvió a demostrar su importancia en el centro del campo y fue considerado por la FIFA como el jugador más determinante del campeonato disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Unai Simón, el mejor portero del torneo

El guardameta del Athletic Club, Unai Simón, fue elegido como el mejor portero del Mundial 2026 gracias a su sobresaliente actuación durante toda la competición.

El internacional español solo encajó un gol en todo el torneo, recibido frente a Bélgica en los cuartos de final, siendo una de las grandes claves del éxito de la selección española.

Cubarsí, mejor jugador joven

El defensa Pau Cubarsí completó el pleno español al ser nombrado mejor jugador joven del Mundial 2026.

El central firmó un campeonato sobresaliente y se consolidó como uno de los grandes referentes defensivos de España, convirtiéndose además en una de las grandes revelaciones del torneo.

Con estos tres galardones individuales, España redondea un Mundial histórico en el que no solo levantó el trofeo de campeón, sino que también dominó los principales reconocimientos otorgados por la FIFA.