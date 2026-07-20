Goleadores del Mundial 2026: así queda la Bota de Oro con Mbappé al frente

El Mundial 2026 ya tiene dueño de la Bota de Oro. Kylian Mbappé ha terminado como máximo goleador del torneo con 10 tantos, superando a Leo Messi, que concluyó la competición con ocho dianas tras quedarse sin marcar en la final frente a España. El delantero francés también se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 22 goles, uno más que el argentino.

Mbappé cerró el campeonato con un doblete en el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra, mientras que Messi no pudo ampliar su cuenta en la derrota de Argentina ante España en la final. También completan el podio Jude Bellingham y Erling Haaland, ambos con siete goles.

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) - 10 goles

Leo Messi (Argentina) - 8 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) - 7 goles

Erling Haaland (Noruega) - 7 goles

Ousmane Dembélé (Francia) - 6 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

Mikel Oyarzabal (España) - 5 goles

Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles

Julián Quiñones (México) - 4 goles

Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles

Mbappé supera a Messi y hace historia

La carrera por la Bota de Oro estuvo marcada por el pulso entre Kylian Mbappé y Leo Messi. El argentino llegó a liderar la clasificación durante buena parte del campeonato gracias a un brillante inicio, pero se quedó sin marcar en cuartos de final, semifinales y final, aunque fue decisivo con dos asistencias que permitieron a Argentina alcanzar el último partido del torneo.

Mbappé, en cambio, mantuvo un ritmo goleador constante durante todo el campeonato. El delantero francés anotó dos goles frente a Senegal, otros dos ante Irak, firmó un doblete contra Suecia en dieciseisavos, marcó frente a Paraguay en octavos, volvió a ver puerta ante Marruecos en cuartos y cerró el Mundial con otros dos tantos frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Con esos 10 goles, el jugador del Real Madrid conquista su segunda Bota de Oro consecutiva en un Mundial, tras la lograda en Catar 2022, y se convierte en el primer futbolista que alcanza las 22 dianas en la historia de la Copa del Mundo, superando las 21 de Leo Messi.

Así queda la clasificación histórica de goleadores

Kylian Mbappé (Francia) - 22 goles

Leo Messi (Argentina) - 21 goles

Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

Just Fontaine (Francia) - 13 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 13 goles

El Mundial más goleador de la historia

La edición de 2026 también pasará a la historia por su capacidad anotadora. El torneo concluyó con 308 goles en 104 partidos, pulverizando el anterior récord de 172 tantos establecido en el Mundial de Catar 2022.

El promedio de 2,9 goles por encuentro confirma el carácter ofensivo del primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos, un formato que ha permitido batir todos los registros goleadores de la competición.