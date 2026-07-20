La apoteósica narración de Alfredo Martínez del gol de Ferrán Torres: "Sólo jugamos finales para ganarlas"

Alfredo Martínez lo ha vuelto a hacer. El periodista de Onda Cero que narra los partidos de la Selección Española volvió a trasladar a los oyentes toda la emoción no sólo de un gol decisivo para ganar el Mundial sino un momento histórico para el deporte.

Con el gol de Ferran Torres con el que España ha conseguido su segunda estrella llegó el momento clave de un partido de infarto en el que la Selección Española fue muy superior a la argentina, pero en el que el que no acababa de cambiar del marcador.

Los nervios estaban a flor de piel y así lo estaba transmitiendo Alfredo Martínez a los oyentes cuando llegó Torres a cambiar de nuevo la historia. Un gol marcado en el minuto 106 del partido y que el locutor describió como "un sueño" que se había cumplido porque España "sólo juega finales para ganarlas".

¡Marcó el tiburón, cómo te queremos Ferran!

"¡Marcó el tiburón, cómo te queremos Ferran!", gritaba Alfredo al celebrar el histórico gol de futbolista valenciano, marcó "porque estaba en el lugar de la gloria", continuaba en su narración.

Inevitablemente Alfredo Martínez se tuvo que acordar de cómo narró hace 16 años el gol de iniesta en la final del Mundial de 2010 en la que España se enfrentó a Holanda. "Serás eterno, Iniesta, serás inmortal Iniesta", se desgañitaba el periodista en aquella inédita ocasión.

"Memorable, celestial, eterno, Iniesta", continuaba Alfredo Martínez en aquella narración en la que admitió "quiero llorar, quiero, gritar, quiero abrazar a España entera". Un momento memorable sin duda.

En cualquier caso, Alfredo Martínez ha vivido el privilegio de narrar las dos únicas finales mundialistas a las que ha llegado España y en ambas ocasiones ha dado muestra de tener una garganta prodigiosa. Ambas narraciones ya forman parte de la memoria sonora sentimental de todo un país.