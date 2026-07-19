Los campeones del Mundial 2010 animan a España utilizando el lema "¿Y por qué no?" antes de enfrentarse a Argentina

La final del Mundial de futbol que se celebra este domingo en el MetLife Stadium en Nueva York está dejando muchas sorpresas inesperadas. Una de ellas es el vídeo que ha compartido la cuenta oficial de la selección española en la plataforma X, en el que aparecen algunas de las figuras que conquistaron el Mundial de Sudáfrica en 2010, como Iker Casillas, Vicente del Bosque, Andrés Iniesta o Fernando Torres, quienes trasladan un mensaje de apoyo a los de Luis de la Fuente, bajo el lema "¿y por qué no?", frase que hace referencia a la respuesta que dio Aymeric Laporte en 2022, cuando fue preguntado en una rueda de prensa por las opciones de España de proclamarse campeona del mundo.

Dieciséis años después del histórico gol de Andrés Iniesta que proclamó a España ganadora de su primer Mundial, la selección vuelve a tener la oportunidad de levantar el trofeo de nuevo. En caso de vencer a Argentina, la actual campeona del mundo, España sumaría la segunda estrella de su historia.

Los campeones del Mundial de 2010 apoyan a la nueva generación de la selección española

En la pieza audiovisual aparecen algunos de los protagonistas de la conquista del Mundial de Sudáfrica en 2010; junto al anterior seleccionador Vicente del Bosque, aparecen futbolistas como Iker Casillas, Pepe Reina, Joan Capdevila, Carlos Marchena, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas, Fernando Llorente, Fernando Torres, Juan Mata, David Vila, Sergio Busquets, Javi Martínez, Pedro Rodríguez, Jesús Navas y Álvaro Arbeloa, quienes intervienen de forma individual para construir un único mensaje de apoyo dirigido a la actual selección española.

Con este vídeo, la selección reúne a dos generaciones diferentes, pero unidas por un mismo objetivo: hacer que España sea campeona del mundo.