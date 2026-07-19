Alineación de España hoy contra Argentina: estos son los once elegidos por Luis de la Fuente para la gran final

El momento ha llegado. España afronta su segunda final de su historia con la ambición y las ganas de sumar una nueva copa a las vitrinas de la selección. Tras 16 años de sequía, el combinado de Luis de la Fuente tiene una oportunidad única para entrar en la historia del fútbol.

Sin embargo, enfrente estará una selección muy peligrosa que ya ha demostrado que nunca hay que darla por muerte. La Argentina de Leo Messi llega a la cita tras tener que remontar varios partidos que parecían imposibles. Sufriendo ante Cabo Verde en dieciseisavos de final, para después verse prácticamente eliminados en octavos ante Egipto. Una actuación estelar de Messi les salvó del abismo, y con ello llegaron a cuartos. Allí se midieron a Suiza, a la cual acabaron superando en la prórroga, para después enfrentarse a Inglaterra en semifinales, donde acabaron remontando de manera agónica en los 90 minutos.

Por ello, se espera mucho nivel sobre el césped, con dos equipos con las ideas muy claras y con un mismo objetivo: levantar una nueva Copa del Mundo.

Alineación probable de España contra Argentina

Durante todo el Mundial, muchos han dudado de Luis de la Fuente. Sin embargo, lo cierto es que el seleccionador ha acertado en cada una de las decisiones que ha tomado, y así lo reflejan los resultados. Fiel a su estilo y a su filosofía, el seleccionador español no ha realizado cambios respecto al último partido. Estos son los once elegidos que partirán de inicio ante Argentina.

Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Fabián, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Once de España ante Argentina | Getty

Cubarsí y Laporte, una pareja inconmensurable

Si hay dos futbolistas que han sido protagonistas en España, esos son Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. Los dos centrales de la selección española han partido de inicio en todos los encuentros de España y han demostrado el por qué. Seguros en los duelos, serios en defensa y sin prácticamente conceder ocasiones, los dos futbolistas se han convertido en la mejor pareja de centrales de este Mundial.

Hoy, en un día donde España se juega todo, la confianza del seleccionador es máxima. Vuelven a ser titulares en la gran final ante Argentina aportando máxima seguridad en la zaga.

Rodri, dueño y señor del centro del campo

Tras un inicio de Mundial con algo de dudas, el mediocentro del Manchester City ha demostrado el nivel de un ganador del balón de oro. Todo el juego de España ha pasado por sus botas gracias a su calidad y su templanza en la medular, y hoy no iba a ser menos.

De nuevo, será Rodri quien lidere al equipo en el centro del campo y quien reparta tranquilidad en medio del caos.

Fabián Ruíz se hace un hueco en el once

Sin duda, una de las decisiones más controversiales de Luis de la Fuente es la de colocar a Fabián en el once, dejando en el banquillo a Pedri. Sin embargo, el mediocentro sevillano ha respondido en el campo dándole la razón al seleccionador. En los últimos partidos, Fabián ha estado sublime en el centro del campo, lo que le ha servido para repetir en el once titular en la final.

España necesita el mejor Lamine Yamal

Más allá del gran equipo que tiene España, la selección necesita a su estrella. El jugador más diferencial del combinado español está destinado a aparecer en la final ante Argentina. Con Leo Messi como testigo, Lamine Yamal debe guiar al equipo con su magia, su desborde y, por qué no, con su gol.

A pesar de no haber mostrado su mejor nivel en este Mundial, Lamine sigue siendo el mejor futbolista de ataque de España. Por ello, en un día tan señalado, se espera que el extremo sea decisivo para conseguir la segunda estrella.

El once de Argentina

Estos son los once elegidos por Lionel Scaloni para enfrentarse a España. Dibu Martínez, Montiel, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico, Enzo, Mac Allister, Nico González, De Paul, Julián Álvarez y Messi.