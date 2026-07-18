Última hora sobre los incendios forestales en España, en directo: fuegos activos en Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía
Nueva jornada de alerta por los incendios forestales que azotan varias comunidades autónomas de España. Siguen los fuegos activos en Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía.
El presunto autor del incendio de Lozoyuela cuenta con antecedentes
En directo Actualizado a las
Page, sobre el incendio en La Mierla: "Nos quedan muchas horas, probablemente días"
El incendio en La Mierla (Guadalajara) ha calcinado casi 3.500 hectáreas con 529 personas evacuadas en once municipios. El siniestro se mantiene en situación de riesgo con unas tareas de extinción en las que participan 300 efectivos y en las que se han sumado los medios aéreos.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que el control del fuego puede todavía llevar algunos días: "Nos quedan muchas horas, probablemente días, para poder darlo por extinguido, lamentablemente. Es una zona muy rica desde el punto de vista forestal; muy difícil porque tiene escarpados y profundidades muy difíciles; eso lo sabíamos. Por eso nos pusimos en movilización inmediata desde el minuto 1 que supimos que se producía el incendio".
Jorge Azcón: "No vamos a adelantar ningún regreso si no hay absoluta seguridad"
El presidente de Aragón, Jorge Azón, desea que los afectados puedan volver cuanto antes a casa, pero dice que no adelantará el regreso de nadie si no es en condiciones de seguridad: "Lo que vamos a asegurar es que, cuando puedan volver, lo hagan de forma segura. Nos encantaría poder hacerlo, pero no vamos a adelantar ningún regreso si no hay absoluta seguridad de que lo hagan con todas las garantías".
El incendio de las Cinco Villas (Zaragoza), el "más complejo" que ha tenido la comunidad en los últimos años
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a la conclusión de la reunión de esta tarde del CECOPI en la Sala de Crisis del 112 Aragón, se ha pronunciado sobre el fuego que arrasa las Cinco Villas.
"Nos encontramos ante el incendio más complejo que ha tenido nuestra Comunidad autónoma en los últimos años, tanto por las condiciones del tiempo, que nos han hecho sufrir muchísimo, como por el entorno donde se ha producido el incendio, con muchas partes de tierra de cultivo, muchas partes boscosas de monte bajo, zonas muy complicadas de barranqueras, de difícil acceso, además de muchos municipios habitados", ha reconocido el consejero.
El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO, para un incendio que sigue presentando varios frentes abiertos.
El incendio de Orés obliga a evacuar a seis localidades en Zaragoza
El incendio de Orés, declarado el miércoles, muestra un perímetro de unos 60 kilómetros y ha obligado a evacuar seis localidades zaragozanas -Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla y Uncastillo- y una navarra, Petilla de Aragón.
Además, los municipios zaragozanos de Longás, Isuerre y Lobera de Onsella fueron puestos el viernes en preaviso para que la población esté preparada ante una posible evacuación preventiva.
Alcalde de Vox a quien responsabilizan del fuego de La Mierla se defiende: "No somos delincuentes, somos agricultores"
El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (Vox), a quien responsabilizan de ser el causante del fuego de La Mierla mientras cosechaba, ha difundido un mensaje a través de mensajería instantánea en el que muestra su agradecimiento por una concentración en su apoyo suscitada en la localidad de Tamajón, cerca del incendio, en el que defiende el papel del sector primario. "No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos", asegura en su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.
"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros agricultores que esta tarde habéis acudido a Tamajón para defender, con vuestra presencia y vuestro apoyo, no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto", comienza el mensaje.
Siguen las labores de extinción en el incendio de Guadalajara, que no está controlado
El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) sigue con las labores de extinción del incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue sin ser controlado, en un día en el que el índice de propagación potencial de incendios forestales (IPP) es extremo en la zona.
Según indica el Infocam en X, a lo largo de la noche los equipos terrestres han estado empleando fuego técnico para intentar evitar la propagación del incendio, que según los últimos datos facilitados anoche ha afectado ya a 3.483 hectáreas de superficie forestal de la Sierra Norte de Guadalajara desde que se inició el jueves en La Mierla.
El Infocam ha indicado que ya se han incorporado los medios aéreos a los trabajos de extinción, en los que participan también medios del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del servicio 112 de la Comunidad de Madrid.
Extinguido un incendio en Alcantarilla que afectó a 1,5 hectáreas de terreno agrícola
Los servicios de emergencia extinguieron este pasado viernes a última hora de la tarde un incendio que afectó a 1,5 hectáreas de terreno agrícola declarado en el término municipal de Alcantarilla, frente a la Iglesia de Agua Salada, concretamente en la calle Arqueólogo don Daniel Serrano Vare.
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibió 41 llamadas a las 16.08 horas que informaban de un incendio de matorral, próximo al río y con riesgo de propagación.
Hasta el lugar desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS); bomberos del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia; un helicóptero MU-010 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias; la Policía Local de Alcantarilla; brigadas forestales y agentes medioambientales para contenerlo y evitar su propagación.
Los termómetros alcanzan los 40 grados en Andalucía este sábado
Las temperaturas serán muy elevadas este sábado con termómetros por encima de los 35 grados en la mitad sureste peninsular y en Baleares, e incluso de 40 grados en Andalucía, lo que contrastará con la aparición de tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste de la península.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidas por Servimedia, el establecimiento de una dana en el oeste de la Península, junto con la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos en el norte de África, permitirá el movimiento de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión que se situará sobre buena parte de la Península y Baleares.
Los medios aéreos regresan a las labores de extinción en La Mierla (Guadalajara), donde trabajan más de 300 efectivos
Cuatro medios aéreos han regresado tras la noche a las labores de extinción del incendio originado en La Mierla (Guadalajara), que está lejos de controlarse y que ya ha arrasado más de 3.500 hectáreas.
En estos momentos, según la información facilitada por el Plan Infocam, en este fuego de nivel 2 están trabajando además 54 medios terrestres, sumando en total 306 efectivos, entre ellos bomberos de la Comunidad de Madrid y personal de la Unidad Militar de Emergencias.
El fuego, por el momento, ya ha ha obligado a evacuar a unas 529 personas de 11 municipios --El Odriazal, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo-- y son ya 3.843 las hectáreas que se han visto afectadas por las llamas.
Efectivos del Infoca continúan la lucha contra el incendio declarado en Árchez (Málaga), que está estabilizado
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, continúa trabajando para la extinción del incendio declarado este pasado viernes en el municipio malagueño de Árchez (Málaga), que está estabilizado.
En concreto, el fuego quedó estabilizado sobre las 23,40 horas de este pasado viernes, por lo que los efectivos continúan en el lugar para su control. Así, actualmente se encuentran en el lugar 65 efectivos por tierra, cinco autobombas, una unidad móvil de meteorología y la unidad médica.
23 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida en peligro extremo de incendio este sábado
23 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida se encuentran en peligro extremo de incendio este sábado con el nivel 4 del Plan Alfa de los Agents Rurals activo.
Según informa el cuerpo, las comarcas con municipios en nivel 4 del Plan Alfa son el Alt Penedès (Barcelona); el Baix Penedès y el Alt Camp (Tarragona), y el Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà y el Solsonès (Lleida).
Además, hay tres espacios naturales con el acceso restringido: La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida) y Montell-Marmellar (Tarragona).
El calor extremo dejará a España una factura multimillonaria que irá aumentando hasta 2030
España es una de las economías europeas más expuestas al calor extremo, lo que ya ocasiona pérdidas multimillonarias según diferentes estudios que varían en las estimaciones, pero que coinciden en que el perjuicio se agravará progresivamente en los próximos años hasta el final de la década.
Un reciente informe de la aseguradora Allianz calcula unas eventuales pérdidas para la economía española hasta 2030 de 120.000 millones de dólares, alrededor de 105.000 millones de euros, equivalentes al 7% del producto interior bruto (PIB).
La compañía estima que en un escenario de estrés térmico la recaudación por impuestos caería un 1,3% y los sueldos, entre un 0,7% y un 1,3%, mientras que los precios al consumo subirían de forma acumulada un 1,9% y el desempleo aumentaría 2,45 puntos porcentuales en el mismo periodo.
Las condiciones de la noche frenan la propagación del incendio de Plan (Huesca)
Las condiciones nocturnas de humedad y temperatura han frenado la propagación del incendio de Plan, en la comarca altoaragonesa del Sobrarbe, pero no han evitado que ruede material incandescente ladera abajo que, con el paso de las horas, podría dar lugar a carreras ascendentes por la ladera.
La evolución del flanco derecho y la cabeza no son preocupantes porque se dirigen hacia zonas desprovistas de vegetación, ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar)
En cambio, se trabaja para que el flanco izquierdo no alcance un barranco que favorecería su dispersión por la ladera.
Contra el fuego en la zona actúan tres brigadas terrestres y dos helitransportadas de Infoar, además de un avión anfibio ligero de la Comunitat Valenciana.
El incendio de las Cinco Villas quema ya unas 15.400 hectáreas
Los esfuerzos de los medios de extinción han logrado proteger el casco urbano de Luesia de las llamas del incendio forestal iniciado el miércoles en Orés, en la comarca de las Cinco Villas, y que sigue fuera de control, con una estimación provisional a primera hora de la mañana de este sábado de 15.400 hectáreas afectadas en un radio de 60 kilómetros.
Una situación muy condicionada por las dificultades añadidas de la accidentada orografía de la zona y un viento "absolutamente loco", según ha informado este viernes el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a la conclusión de la reunión de esta tarde del CECOPI en la Sala de Crisis del 112 Aragón.
En las últimas horas se han producido progresiones en los sectores 5 y 1, correspondientes al flanco izquierdo, que han sido propiciadas por el viento y la topografía.
"Nos encontramos ante el incendio más complejo que ha tenido nuestra Comunidad autónoma en los últimos años, tanto por las condiciones del tiempo, que nos han hecho sufrir muchísimo, como por el entorno donde se ha producido el incendio, con muchas partes de tierra de cultivo, muchas partes boscosas de monte bajo, zonas muy complicadas de barranqueras, de difícil acceso, además de muchos municipios habitados", ha reconocido el consejero.