Se disparan las muertes por ahogamientos en España: qué está ocurriendo este verano

Los ahogamientos son una de las causas más frecuentes de muerte durante la temporada estival. En lo que llevamos de año, se han registrado 92 ahogamientos, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA).

Con respecto a 2025, el año cerró con 472 muertes por ahogamiento, de las cuales más de la mitad surgieron en los meses de verano.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) aún no ha publicado el informe del mes de julio; sin embargo, si continúan los sucesos, la cifra muertes por ahogamiento podrían superar ampliamente la del año pasado. Además, el INA informa que el 90% de las muertes ocurridas en 2026 por ahogamiento han ocurrido en zonas sin servicio de vigilancia ni socorrismo.

Alguno de los casos por ahogamiento en lo que llevamos de año

En la presa de Roncal, en el río Esca (Navarra), han fallecido tres personas, dos menores y su madre, a los que los efectivos de emergencias intentaron reanimar sin éxito.

Mientras que en el Pantano de San Juan (Madrid) han ocurrido dos ahogamientos este verano.

Por otra parte, en Cataluña, un total de 20 personas han muerto por ahogamiento desde el 15 de junio, cuando empezó la temporada de baño. Se estima que del total de muertes, 11 se han producido en playas. 6 en piscinas y 3 en lagos. En cuanto a las playas, la mayoría de ahogamientos se han producido en la Costa Daurada y ha afectado mayoritariamente a hombres, según ha informado la Protecció Civil de Cataluña.

Respecto a las piscinas, 5 de las 6 víctimas son mujeres y la mayoría se han producido en piscinas de comunidades privadas.

Debido a estos sucesos, Protección Civil recuerda a los bañantes la importancia de extremar la prudencia en playas, piscinas y aguas interiores en un verano que califican como "especialmente caluroso", un factor que incrementa la afluencia en estos espacios.

Las principales causas de los ahogamientos

Según los datos de Salvamento, la mayoría de ahogamientos se producen por incumplir las indicaciones de seguridad, por bañarse en zonas sin vigilancia o por no hacer caso a las banderas de la playa, ya que muchas personas deciden meterse al mar a pesar de haber bandera roja.

Además, hay ocasiones en las que existen aguas que pueden engañar por su apariencia al parecer tranquilas y terminar dando sorpresas a los bañantes. Por ello, los expertos recomiendan bañarse siempre en zonas validadas para ello, y en caso de bañarse en lugares sin vigilancia, como pueden ser ríos o embalses, se recomienda no alejarse de la orilla, ya que las corrientes pueden engañar.

¿Qué se recomienda hacer en caso de ahogamiento?

Por otra parte, en caso de que no haya socorristas en la zona de baño, los expertos recomiendan una serie de acciones dependiendo de la causa del ahogamiento. En este caso de ahogamiento por agua, lo primero que se recomienda es sacar inmediatamente a la víctima del agua y acto seguido comprobar si respira. Una vez hecho esto, procederíamos a realizar la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), combinando 30 compresiones torácicas con dos ventilaciones.