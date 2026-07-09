Willy Toledo carga contra Pablo Iglesias: "Le sale el dinero por las orejas"

La figura de Pablo Iglesias, a pesar de estar alejada de la política, sigue dando de qué hablar. Esta vez, el exvicepresidente del Gobierno ha sido el centro de atención después de que el actor Willy Toledo haya cargado contra él por algunas de sus declaraciones del pasado.

Durante la presentación del libro de Sergio Gregori, el actor, militante de Podemos, ha cuestionado la coherencia de Iglesias respecto a la compra de su chalet en Galapagar y la financiación de su conocida Taberna Garibaldi. Lo ha hecho en Furor Tv, el canal de Gregori, quien colaboró con Pablo Iglesias en Canal Red hasta que se separaron.

Críticas por comprarse un chalet en Galapagar

En su intervención, Willy Toledo ha lanzado una dura crítica al exvicepresidente tras comprarse un chalet en Galapagar. Según ha detallado, no hay ningún problema con ello, pero sí ha reprochado que Iglesias criticara a multitud de políticos para, después acabar haciendo lo mismo.

"Que cada uno viva donde le dé la gana. Pero claro, si tú hace un año has dicho: 'No te fíes de los políticos que se van del barrio y se compran un chalet en una urbanización a las afueras'. Pues, chico, igual no debería fiarme de ti", ha afirmado.

La burla sobre la Taberna Garibaldi

Por otro lado, el actor también ha centrado las miradas en el bar de Pablo Iglesias, la Taberna Garibaldi. Toledo ha cuestionado el modelo de negocio y el respaldo económico que recibe de simpatizantes de Podemos.

"Si me entero de que has abierto un bar y, primero, no montas una cooperativa, que es lo que un socialista debería montar. El socialismo y la empresa privada... a mí me han enseñado que eran enemigos a muerte. Una empresa tiene que ser cooperativa", ha sostenido.

"La peña le paga su negocio privado de la taberna Garibaldi sabiendo que es un tipo que le sale el dinero por las orejas", ha criticado.

"Ha conseguido muy inteligentemente, pero muy rastreramente, que buena parte de los votantes de Podemos hayan hecho de Canal Red, la Taberna Garibaldi y Podemos un uno. Es todo lo mismo. Yo milito en Podemos y además me veo obligado a defender el negocio privado de una persona que supuestamente no está en Podemos", ha concluido.