La brutal agresión de un hombre a su padre en Toledo: el juez decreta prisión provisional sin fianza

La Guardia Civil ha detenido y enviado a prisión a un hombre de 30 años por agredir hasta en dos ocasiones a su padre, de 70 años.

El primer suceso, captado por una cámara de seguridad, tuvo lugar el pasado 30 de junio en la terraza de un bar de la localidad toledana de Mora, Toledo, donde el agresor propinó un fuerte puñetazo a su progenitor.

Tras recibir el aviso de un ciudadano alertando del altercado, una patrulla se desplazó rápidamente hasta el establecimiento. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima inconsciente en el suelo, rodeada de un charco de sangre.

En las inmediaciones del lugar, la Guardia Civil logró identificar y detener al hijo como presunto autor de los hechos.

A consecuencia del violento golpe, el hombre sufrió graves heridas en la cabeza que motivaron su ingreso de urgencia en el Hospital Universitario de Toledo.

Tras este primer arresto y su paso a disposición judicial, el individuo quedó en libertad provisional, aunque se le impuso una estricta orden de alejamiento respecto a sus padres y al domicilio familiar. Sin embargo, el agresor desobedeció por completo la resolución del juez al día siguiente.

Desobediencia a la orden de alejamiento

El hombre fue detenido por segunda vez tras quebrantar la orden de alejamiento, romper la puerta del domicilio familiar y agredir a los agentes.

El individuo regresó a la vivienda familiar y comenzó a golpear violentamente la puerta de acceso hasta conseguir romperla, mientras lanzaba graves amenazas de muerte directas contra su madre.

Ante la extrema urgencia de la situación, los agentes acudieron de inmediato al domicilio, provocando la huida a pie del asaltante.

Finalmente, el individuo fue interceptado y detenido de nuevo.

En esta segunda intervención, el agresor mostró una fuerte resistencia activa y una gran violencia, llegando a acometer contra los guardias civiles a base de puñetazos y patadas.

Tras pasar nuevamente a disposición judicial al día siguiente, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión provisional, comunicada y sin fianza.