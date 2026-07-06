PALENCIA

Accidente mortal en Palencia: investigan la somnolencia del conductor como causa del fatal suceso

La hija menor, la única superviviente del siniestro, continúa ingresada pero estable. La despedida de la familia tendrá lugar en la Catedral de Valladolid mientras.

María Baraza

Madrid |

Accidente en la A-67 en Herrera de Pisuerga (Palencia).
Accidente en la A-67 en Herrera de Pisuerga (Palencia). | SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Valladolid despedirá este miércoles a Iván Sanz Cid, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, a su mujer y a sus dos hijos mayores fallecidos el pasado domingo en un trágico accidente de tráfico ocurrido a la altura de Herrera de Pisuerga (Palencia). La hija menor ha sido la única superviviente y aún permanece hospitalizada.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba la familia sufrió una salida de la vía y dio varias vueltas de campana. Como consecuencia del accidente, falleció toda la familia: Iván Sanz, de 48 años; su mujer, de 45; y dos de sus hijos, de 17 y 14 años, a excepción, como se ha informado, de la hija menor de nueve años. Esta última fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos en helicóptero. La pequeña fue intervenida quirúrgicamente y permanece estable. Ahora, la Guardia Civil investiga el caso como una posible somnolencia del conductor.

La hija continúa ingresada mientras siguen investigando

La menor continúa bajo seguimiento médico tras la operación. Mientras tanto, la investigación sigue abierta, aunque las primeras pesquisas apuntan a, como se ha comentado, una posible somnolencia al volante. La tragedia ha provocado una gran conmoción en Castilla y León y en el sector de la vid, donde Iván Sanz era una figura muy reconocida.

Además, la consternación por este accidente ha provocado numerosas condolencias llegadas desde todos los ámbitos, sobre todo desde el político, como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o el ministro Óscar Puente.

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