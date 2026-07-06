Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Inglaterra elimina a México en un partidazo y Brasil cae ante Noruega
Ya se conocen algunas de las selecciones que han conseguido su pase a cuartos de final, como Marruecos, Francia y Noruega. Este lunes llega el turno para la selección española.
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Javier Aguirre: "Hicimos lo que pudimos"
El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca. "Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.
Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: "No te puedes equivocar porque te condena". Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron. "No les puedo reprochar nada", puntualizó.
Inglaterra resiste el acoso de México y logra el billete a cuartos
La selección de Inglaterra derrotó este domingo por 2-3 a México para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un partido en el que jugó 36 minutos con un hombre de menos.
Jude Bellingham, dos veces, y Harry Kane, de penalti, convirtieron por los ingleses, en tanto Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también de pena máxima, descontaron por los mexicanos.
Haaland firma doblete y con 7 goles alcanza en la cima a Messi y Mbappé
A la carrera por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se sumó este domingo Earling Haaland, que con un doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa, completó siete, los mismos de los líderes de la clasificación Kylian Mbappé y Lionel Messi.
El francés Mbappé alcanzó el sábado los 7 de Messi al anotar de penalti el gol que clasificó a Francia a la instancia de los dieciséis mejores con un triunfo por 0-1 sobre Paraguay.
Haaland, de 25 años, anotó de cabeza en el minuto 79 y, al filo del tiempo reglamentario, con un remate seco de zurda fuera del área que se filtró entre las piernas de Danilo.
El astro del Manchester City completó hoy su gol número 62 con los Vikingos Rojos.
Haaland y Nyland eliminan a Brasil (1-2)
Dos goles de Erling Haaland en los minutos 79 y 90 más varias paradas salvadoras de Orjan Nyland, incluido un penalti, eliminaron este domingo a Brasil (1-2) en los octavos de final del Mundial 2026 y clasificaron a Noruega, que se medirá en cuartos al ganador del México-Inglaterra.
Brasil, que había fallado un penalti en la primera parte por medio de Bruno Guimaraes, anotó el 1-2 en el minuto 100 con una pena máxima transformada por Neymar.