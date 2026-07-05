Julia Otero advierte sobre la nueva ola de calor: "El Mediterráneo está ya a 27 grados y estamos empezando julio"

Si tienen que salir a buscar churros o croissants, háganlo ahora, que aún se vive. En tres o cuatro horas el sol nos pondrá en nuestro sitio, o sea, a la sombra, al lado de un aparato de aire acondicionado o dentro del agua con mucha protección solar.

El Mediterráneo está ya a 27 grados y estamos empezando julio. La segunda ola de calor está aquí, así que la evaporación promete este año ser apoteósica y, como todo lo que sube, baja, solo podemos esperar danas torrenciales, incluso antes del otoño.

La ciencia lo tiene muy claro, pero los ignorantes son muy listos y creen que es cosa de fanáticos climáticos. Y lo dicen en tribunas parlamentarias sin ninguna vergüenza. ¿En qué cavernas estará esa gente que, pudiendo escoger el conocimiento, se inclina por la necedad? ¿A que ustedes también se lo preguntan?

No nos desviemos, que es domingo, estamos de buen humor y tenemos cuatro horas por delante muy entretenidas. Ciencia, naturaleza, literatura, cine, música, política internacional. ¡Aquí no se aburre nadie!

Foto: Onda Cero