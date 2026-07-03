La Agencia Tributaria informa al juez de inspecciones fiscales abiertas a Zapatero, su mujer y sus hijas

La Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y ha preguntado al juez que les investiga en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, si paraliza estos procedimientos.

Dichas inspecciones que, según relata en un escrito al que ha tenido acceso Onda Cero y le ha presentado al juez Calama, alcanzan impuesto sobre sociedades, valor añadido, renta de las personas físicas y patrimonio de grandes fortunas y que abarcan desde el ejercicio 2021 hasta el 2025.

Las inspecciones también afectan al amigo del ex presidente Julio Martínez Martínez, a la empresa de las hijas de Zapatero Whathefav y al resto de sociedades relacionadas con todos ellos.

Puesto que ahora hay abierta una investigación judicial, estas inspecciones están llamadas a quedar en suspenso, mientras la Justicia dilucida si hay delito.

En esta comunicación es la propia Hacienda la que le pide al magistrado de la Audiencia Nacional que inste a la suspensión formal de estos procedimientos administrativos ante la prioridad de la investigación judicial. Las pesquisas de Hacienda se harían ya bajo el paraguas de esta causa judicial que investiga a Zapatero.

Hacienda, personada como perjudicada

Precisamente el juez Calama ha informado en una providencia de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron encontradas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar.

El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa.

A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.

Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".