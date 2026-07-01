JUPOL denuncia "un fraude masivo" en la regularización de migrantes: "Las mafias han hecho su agosto"

El proceso de regularización de migrantes se ha convertido en una de las medidas más importantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque sus métodos han sido criticados y sus consecuencias pueden ser inesperadas.

De primeras, el Gobierno planeó una regularización de medio millón de personas, pero una vez finalizado el proceso de solicitud, las cifras superan a las esperadas: se han acogido a la regularización 1.300.000 personas.

JUPOL: "Las condiciones eran muy laxas"

Desde el sindicato de la Policía Nacional (JUPOL) aseguran que, aunque preveían una cifra "altísima", el número de solicitudes "se sale completamente de todos los esquemas": "Hemos tenido conocimiento de un informe donde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras alerta de que unas 400.000 de las solicitudes presentadas no pertenecen a personas que se encontraban en España durante el periodo exigido".

Explican que se trataría de "un fraude masivo porque realmente no cumplen con esos requisitos". "Esto viene a corroborar lo que denunciamos desde un principio y es que iba a generar un efecto llamada y que las mafias iban a hacer su agosto, porque realmente los requisitos que se exigen son muy laxos", cuenta la portavoz de JUPOL.

"Es fácil falsificar algo tan sensible y delicado como lo es la regularización de extranjeros", añade, asegurando que "se está afrontando de manera completamente improvisada y sin medios".

Según los cálculos de la policía, a 31 de diciembre de 2025, vivían en nuestro país en torno a 850.000 extranjeros sin papeles. Las cuentas no salen si se tiene en cuenta el número provisional de solicitudes de regularización final.

La portavoz concluye que "lo que antes iba a ser un coladero, ahora va a ser un coladero exprés".