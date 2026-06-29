El Gobierno mantiene los descuentos en la gasolina: de 15 céntimos por litro hasta su desaparición en octubre

El Consejo de Ministros aprobó este lunes prorrogar algunas de las medidas para mitigar el impacto de la guerra de Irán, incluyendo un descuento en el coste de los carburantes para los hogares que se reducirá progresivamente desde 15 céntimos en julio hasta desaparecer en octubre. Esta ayuda forma parte del paquete de medidas fiscales aprobado para contener el impacto de la energía sobre hogares y empresas en 2026.

Así lo explicó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde compareció junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El descuento total alcanza los 20 céntimos por litro, de los cuales 15 céntimos son asumidos por el Estado y el resto por las compañías distribuidoras. El descuento se aplica directamente en el momento del repostaje, reduciendo el precio final en el surtidor.

En cambio, se mantiene la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas.

Ahorro fiscal

Además, el nuevo real decreto ley contempla la desaparición progresiva del impuesto a la producción eléctrica hasta quedar eliminado en 2028. Según Cuerpo, las medidas suponen un ahorro fiscal de 1.825 millones de euros en 2026, a los que se suman otros 2.700 millones en 2027 y 2028.

Estas medidas afectan a gasolina, diésel y otros productos energéticos, y suponen una reducción adicional del precio final que pagan consumidores y empresas. El Gobierno las ha vinculado a la evolución de los precios internacionales de la energía.