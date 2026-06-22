Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de verano: qué día la ingresa cada banco

Llega una de las fechas más señaladas para pensionistas y trabajadores: la paga extra de verano. Todas las personas que tienen derecho a ella recibirán dos ingresos, el de la mensualidad correspondiente y otro por el mismo importe. Es un momento muy esperado, ya que supone una ayuda de cara a los gastos de las vacaciones de verano.

Cuándo se cobra la paga extra y cuánto se ingresa

Si el pensionista ha generado el derecho completo a ingresar la paga extra de verano ingresará la misma cuantía que la que cobra por la pensión. Por lo tanto, el ingreso de ese mes será el doble del habitual. Según explica la propia Seguridad Social en su página web, "lo más habitual es que entre el 22 y el 26 de cada mes". Por lo tanto, en los próximos días, los pensionistas ingresarán su pensión y la paga extra.

Sin embargo, los encargados de abonar esta cantidad son los bancos, y cada uno fija un día distinto. Según las propias entidades, estas son las fechas para el ingreso de la pensión:

Bankinter : 22 de junio

: 22 de junio Unicaja : 22 de junio

: 22 de junio Santander : 23 de junio

: 23 de junio Caixabank : 24 de junio

: 24 de junio BBVA : 25 de junio

: 25 de junio Sabadell : 25 de junio

: 25 de junio Abanca: 25 de junio

Quiénes no tienen derecho a paga extra

Lo habitual es que los pensionistas y los trabajadores reciban 14 ingresos a lo largo del año: uno por cada mes y dos más por las pagas extra de Navidad y verano. Sin embargo, hay casos que solo tienen 12 pagas. Esto no significa que no cobran paga extra, sino que las pagas son prorrateadas, es decir, cada mes cobran un poco más porque el importe se divide entre 12 meses y no en verano y Navidad.

Por este mismo motivo tampoco recibirán paga extra quienes reciban una pensión derivada de accidente laboral o enfermedad profeisional.

Por otro lado, las personas que se acaban de jubilar o que hayan empezado a cobrar una pensión antes del mes de junio no la cobrarán completa. Esto es porque la paga extra se calcula por sextas partes entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, mientras que para la de Navidad el cálculo se hace entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.