Última hora tras la retirada de pasaporte a Begoña Gómez, en directo: Peinado cree que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en una fuga

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial. Así consta en un auto de 84 páginas y de este sábado recogido por Europa Press, en el que el magistrado acuerda estas medidas también para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

Las acusaciones populares pidieron medidas cautelares

Peinado toma esta decisión después de la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, una cita en la que las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír mantuvieron sus peticiones sobre las medidas cautelares mencionadas. El magistrado les ordenó comparecer personalmente ese día porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

El juez cambió la primera fecha de esta audiencia preliminar —el 9 de junio— a petición del abogado de Gómez, que tenía otra citación y quien reprochó al magistrado que hubiese puesto "una velocidad de crucero" en la causa "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal", como "si tuviera excesiva prisa" en acabarlo.

Moncloa dice que la orden de Peinado constata la persecución y la obsesión del juez

La decisión del juez de retirar el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez y enviarla a juicio constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado, según han informado a EFE fuentes del Palacio de la Moncloa.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.