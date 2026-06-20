CASO BEGOÑA

Última hora tras la retirada de pasaporte a Begoña Gómez, en directo: Peinado cree que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en una fuga

Moncloa dice que la orden de Peinado constata la persecución, obsesión y desproporción del juez, cuya instrucción, aseguran, carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

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Marta Pérez Miguel

Madrid |

Imagen de archivo de Begoña Gómez.
Imagen de archivo de Begoña Gómez. | EFE/Javier Lizón

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial. Así consta en un auto de 84 páginas y de este sábado recogido por Europa Press, en el que el magistrado acuerda estas medidas también para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

Las acusaciones populares pidieron medidas cautelares

Peinado toma esta decisión después de la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, una cita en la que las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír mantuvieron sus peticiones sobre las medidas cautelares mencionadas. El magistrado les ordenó comparecer personalmente ese día porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

El juez cambió la primera fecha de esta audiencia preliminar —el 9 de junio— a petición del abogado de Gómez, que tenía otra citación y quien reprochó al magistrado que hubiese puesto "una velocidad de crucero" en la causa "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal", como "si tuviera excesiva prisa" en acabarlo.

Moncloa dice que la orden de Peinado constata la persecución y la obsesión del juez

La decisión del juez de retirar el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez y enviarla a juicio constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado, según han informado a EFE fuentes del Palacio de la Moncloa.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

En directo Actualizado a las

Moncloa critica las palabras del juez referidas a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado

Además, desde el Palacio de la Moncloa resaltan también las palabras del juez Peinado en su auto referidas a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que acompañan y escoltan a Begoña Gómez.

Peinado dice en su auto que "lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Según fuentes de Moncloa, estas palabras del juez Peinado acusando a la Policía Nacional y diciendo que los agentes podrían colaborar en una supuesta fuga son "otro ejemplo del despropósito" en el que ha caído este magistrado.

El PSOE tacha de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral a Begoña Gómez

El PSOE ha tachado de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral con jurado popular por varios delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha promovido el hashtag #YoConBegoña, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarle a comparecer cada quince días en sede judicial.

Moncloa dice que la orden constata la persecución y la obsesión del juez

La decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado, según han informado a EFE fuentes del Palacio de la Moncloa.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y sólo atiende a motivos políticos.

El juez Peinado cree que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en una hipotética fuga

Explica Eva Llamazares en Noticias fin de semana que el juez Peinado se ha referido en su auto a lo alegado por el abogado de Begoña Gómez respecto a que su condición de esposa del presidente del Gobierno hacía imposible la fuga por estar permanentemente acompañada y custodiada.

Peinado asegura que, a pesar de ello, "no cabe duda de que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

"Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", apostilla.

Prohibición "expresa" de expedir un pasaporte nuevo

Respecto a las medidas cautelares, el juez decide "la retirada de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".

También impone "la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación".

Y determina "la presentación 'apud acta', en la sede de este órgano judicial, dos días al mes, pudiendo cumplir con dicha obligación, un día de las dos primeras semanas de cada mes, y el otro día, de las dos últimas semanas de cada mes".

Los delitos que se le imputan

Peinado envía a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

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