Si te has perdido el eclipse de sol total, otros dos llegarán a España en 2027 y 2028: fechas y en qué provincias se podrán ver

El reciente e histórico eclipse solar vivido en España ha puesto a nuestro país en el centro de las miradas de todo el mundo; un acontecimiento único para el que se ha tenido que esperar más de un siglo. Sin embargo, mirando al futuro, la realidad es que todavía nos aguardan otros dos eventos astronómicos de gran magnitud que se sucederán en los próximos dos años.

El más cercano, que tendrá lugar dentro de doce meses, ya está considerado por la comunidad científica como "el eclipse del siglo" debido a su inusual duración. Aunque la fase de totalidad más prolongada se alcanzará en Egipto (donde la oscuridad durará hasta 6 minutos y 23 segundos), los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirman que España volverá a convertirse en uno de los mejores lugares del planeta para disfrutarlo.

En esta ocasión, habrá que viajar al sur del país para apreciar la fase de totalidad, mientras que en el resto del territorio el fenómeno se verá de forma parcial. La franja de oscuridad total recorrerá la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En algunos de estos puntos, el eclipse se prolongará por más de cuatro minutos, duplicando la duración registrada el pasado 12 de agosto.

La gran diferencia respecto al anterior radicará en el horario: en 2027 el evento comenzará en el Atlántico hacia las 09:30 horas, por lo que el contraste entre la luz del día y la momentánea penumbra será mucho más pronunciado. Su recorrido global finalizará a las 14:43 horas, sumando un total de 313 minutos de duración.

Un tercer eclipse en 2028: el "anillo de fuego"

Tras los dos eclipses totales, el año 2028 arrancará con un tercer fenómeno astronómico el 26 de enero, aunque en esta ocasión será de tipo anular. En este tipo de eclipses, la luna no llega a cubrir por completo el disco solar, dejando ver un vistoso y radiante "anillo de fuego" alrededor.

Este "anillo de fuego" cruzará una franja que abarca provincias como Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel y Murcia, además de la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, el sur de Cataluña y las Islas Baleares.

Según el IGN, este tercer eclipse dará comienzo a las 13:06 horas en el océano Pacífico y finalizará a las 19:08 horas en España, completando una duración total de 362 minutos. El punto máximo de visibilidad de la anularidad se registrará en Brasil, donde alcanzará los 10 minutos y 27 segundos.